В Тюмени планируют создать бесплатный городской пляж

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти выставили спасателей у озера, в котором запрещено купаться. Дежурство спасателей на водоеме организовала администрация Тюмени. Как пояснил один из сотрудников службы спасения, в жаркую погоду, несмотря на запрет, жители областной столицы купаются в озере.