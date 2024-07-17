В Тюмени планируют создать бесплатный городской пляж

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Сегодня вместе с сотрудниками МЧС он провел рейд по Туре.
«Любой выход к воде используется тюменцами, там всегда люди. Для органов власти создание городского пляжа — это большой вызов и это цель, которую мы поставили перед собой», — сказал Афанасьев.
Он отметил, что у администрации есть разные предложения по организации пляжного отдыха. Они прорабатываются экспертами различных ведомств.
Известно, что городской пляж может появиться на противоположном от аквапарка берегу. Там уже сделаны пробы воды, а сотрудниками ТОСЭР изучается дно песчаного карьера.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти выставили спасателей у озера, в котором запрещено купаться. Дежурство спасателей на водоеме организовала администрация Тюмени. Как пояснил один из сотрудников службы спасения, в жаркую погоду, несмотря на запрет, жители областной столицы купаются в озере.