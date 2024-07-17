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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

В Тюмени планируют создать бесплатный городской пляж

В Тюмени планируют создать бесплатный городской пляж

17 июля 2024, 09:23
Фото: телеграмм-канал Максима Афанасьева
Глава Тюмени Максим Афанасьев вместе с чиновниками работает над вопросом создания бесплатного городского пляжа. Об этом градоначальник сообщил в своих социальных сетях.

Сегодня вместе с сотрудниками МЧС он провел рейд по Туре.

«Любой выход к воде используется тюменцами, там всегда люди. Для органов власти создание городского пляжа — это большой вызов и это цель, которую мы поставили перед собой», — сказал Афанасьев.

Он отметил, что у администрации есть разные предложения по организации пляжного отдыха. Они прорабатываются экспертами различных ведомств.

Известно, что городской пляж может появиться на противоположном от аквапарка берегу. Там уже сделаны пробы воды, а сотрудниками ТОСЭР изучается дно песчаного карьера.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти выставили спасателей у озера, в котором запрещено купаться. Дежурство спасателей на водоеме организовала администрация Тюмени. Как пояснил один из сотрудников службы спасения, в жаркую погоду, несмотря на запрет, жители областной столицы купаются в озере.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пляж#Летний отдых
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