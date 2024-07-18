«Победа» анонсировала новые полеты из Тюмени в Москву

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Авиакомпания «Победа» возобновит ежедневные рейсы из Тюмени в Москву. Об этом сообщается в Телеграм-канале аэропорта Рощино.
«С начала сентября авиакомпания „Победа“ продолжит выполнять ежедневные рейсы из Тюмени в Москву (Шереметьево), с понедельника по воскресенье. Авиабилеты доступны к продаже», — говорится в сообщении.
Самолет будет вылетать из Тюмени в 05:15. Время в пути — 3 часа 5 минут.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области выросло число авиаинцидентов. За первое полугодие 2024 года произошло 66 таких случаев.