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«Победа» анонсировала новые полеты из Тюмени в Москву

«Победа» анонсировала новые полеты из Тюмени в Москву

18 июля 2024, 08:35
Фото: 1MI
Вылеты будут выполняться ежедневно. Время в пути — 3 часа 5 минут.

Авиакомпания «Победа» возобновит ежедневные рейсы из Тюмени в Москву. Об этом сообщается в Телеграм-канале аэропорта Рощино.

«С начала сентября авиакомпания „Победа“ продолжит выполнять ежедневные рейсы из Тюмени в Москву (Шереметьево), с понедельника по воскресенье. Авиабилеты доступны к продаже», — говорится в сообщении.
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Самолет будет вылетать из Тюмени в 05:15. Время в пути — 3 часа 5 минут.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области выросло число авиаинцидентов. За первое полугодие 2024 года произошло 66 таких случаев.

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