Работодателям в Тюменской области не хватает дворников и поваров

Также в регионе чувствуется дефицит токарей — 0.6 резюме на вакансию, и поваров — 0.9 резюме. Им предлагают зарабатывать 190 и 52 тысячи рублей соответственно. Столкнулись работодатели и с нехваткой врачей — 0.8 резюме на вакансию. В июле их средняя зарплата составила 93.2 тысячи рублей.