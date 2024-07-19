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Работодателям в Тюменской области не хватает дворников и поваров

Работодателям в Тюменской области не хватает дворников и поваров

19 июля 2024, 06:47
Фото: Изображение Midjourney
В регионе обострилась конкуренция за дефицитных специалистов. Большая часть вакансий остается без откликов.

В июле в Тюменской области обострилась конкуренция за дефицитных специалистов. Так, работодателям не хватает дворников: на одну вакансию приходится 0.2 резюме, а платить им готовы в среднем 40 тысяч рублей, сообщили аналитики hh.ru.

Также в регионе чувствуется дефицит токарей — 0.6 резюме на вакансию, и поваров — 0.9 резюме. Им предлагают зарабатывать 190 и 52 тысячи рублей соответственно. Столкнулись работодатели и с нехваткой врачей — 0.8 резюме на вакансию. В июле их средняя зарплата составила 93.2 тысячи рублей.

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«Если на одну вакансию приходится меньше двух резюме, мы имеем дело с острым дефицитом соискателей. Вопрос „откуда брать людей?“ стоит очень остро, но людей брать почти неоткуда. В сложившейся ситуации работодателям крайне важно пересмотреть те процессы, которые влияют на удержание персонала», — отметили аналитики.

Ранее «Наш город» назвал самые низкооплачиваемые вакансии в Тюменской области. Некоторым специалистам платят меньше 25 тысяч рублей.

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