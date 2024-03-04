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Published Сегодня, 06:49

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Updated Сегодня, 06:51

В Тюмени произошел сбой в системе оплаты за проезд в автобусе

В Тюмени произошел сбой в системе оплаты за проезд в автобусе

4 марта 2024, 06:49
Фото: 1MI

В Тюмени произошел сбой в системе оплаты за проезд в автобусе

У людей списывали деньги за проезд в те дни, когда они не ездили в автобусе. Сбой произошел по техническим причинам.
«По техническим причинам в период с 29 февраля по 03 марта 2024 года произошли задержки при обработке операций оплаты проезда банковскими картами в пассажирском транспорте общего пользования на территории Тюменской области», — рассказали в группе ТТС «ВКонтакте».

Причины сбоев были выявлены, на данный момент они устранены.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени наказали недобросовестных перевозчиков за срывы рейсов. Организации оштрафованы, водители привлечены к дисциплинарной ответственности.

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