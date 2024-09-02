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Published Сегодня, 04:04

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Updated Сегодня, 04:06

Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам

Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам

2 сентября 2024, 04:04
Фото: 1MI
Данная услуга появилась в арсенале тюменских страховых компания после того, как в городах России были зарегистрированы случаи попадания дронов в жилые многоэтажные дома.

Как пояснила ведущий специалист «Мэтр Страхования» Татьяна Русакова, услуга страхования квартир актуальна для жителей областной столицы, имеющих недвижимость в Москве и Краснодарском крае

«Это новый продукт в России, в ближайшем будущем появится такая возможность и для частных домов. Застраховать квартиру можно в любом регионе, где не введено военное положение», — сообщила Русакова 72.RU.

Стоимость самого дешевого страхового полиса с минимальной суммой покрытия ущерба 1 миллион рублей составляет 2 тысячи 750 рублей. В него входит имущество, отделка и оборудование, конструктивные элементы и даже гражданская ответственность. Самый дорогой страховой полис стоит 158 тысяч рублей — он позволит возместить ущерб до 50 миллионов рублей.

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Отметим, накануне ночью, 1 сентября, силами ПВО сбиты беспилотники, летевшие на Москву. Также атаки БПЛА были отражены в Тульской, Брянской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Тверской, Ивановской, Смоленской, Белгородской, Калужской и Рязанской областях.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске расселили аварийный дом, в котором произошел в конце 2023 года страшный пожар, унесший жизни троих детей. Жителям выдали новое жилье только после вмешательства прокуратуры.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Услуги#Страхование#Беспилотник
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