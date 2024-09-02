Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Как пояснила ведущий специалист «Мэтр Страхования» Татьяна Русакова, услуга страхования квартир актуальна для жителей областной столицы, имеющих недвижимость в Москве и Краснодарском крае
«Это новый продукт в России, в ближайшем будущем появится такая возможность и для частных домов. Застраховать квартиру можно в любом регионе, где не введено военное положение», — сообщила Русакова 72.RU.
Стоимость самого дешевого страхового полиса с минимальной суммой покрытия ущерба 1 миллион рублей составляет 2 тысячи 750 рублей. В него входит имущество, отделка и оборудование, конструктивные элементы и даже гражданская ответственность. Самый дорогой страховой полис стоит 158 тысяч рублей — он позволит возместить ущерб до 50 миллионов рублей.
Отметим, накануне ночью, 1 сентября, силами ПВО сбиты беспилотники, летевшие на Москву. Также атаки БПЛА были отражены в Тульской, Брянской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Тверской, Ивановской, Смоленской, Белгородской, Калужской и Рязанской областях.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске расселили аварийный дом, в котором произошел в конце 2023 года страшный пожар, унесший жизни троих детей. Жителям выдали новое жилье только после вмешательства прокуратуры.