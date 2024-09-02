Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам

Стоимость самого дешевого страхового полиса с минимальной суммой покрытия ущерба 1 миллион рублей составляет 2 тысячи 750 рублей. В него входит имущество, отделка и оборудование, конструктивные элементы и даже гражданская ответственность. Самый дорогой страховой полис стоит 158 тысяч рублей — он позволит возместить ущерб до 50 миллионов рублей.