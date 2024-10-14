Преступники из ХМАО едут в Тюмень на «заработки»

По данным источника, близкого к правоохранительным структурам, некоторые югорчане сознательно приезжают в Тюмень для преступных заработков, другие совершают преступления случайно. Чаще всего северян ловят на кражах. Также нередко гости из ХМАО принимают участие в драках, имеются случаи и связанные с распространением (хранением, торговлей) наркотических средств.