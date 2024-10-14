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Posted 14 октября, 04:42

Published 14 октября, 04:42

Modified 14 октября, 04:44

Updated 14 октября, 04:44

Преступники из Югры переезжают в Тюмень

Преступники из ХМАО едут в Тюмень на «заработки»

14 октября 2024, 04:42
Фото: 1MI

Преступники из Югры переезжают в Тюмень

Сюжет
Наркотики
В Тюменской области увеличивается уровень преступлений, совершенных жителями Ханты-Мансийского автономного округа.

По данным источника, близкого к правоохранительным структурам, некоторые югорчане сознательно приезжают в Тюмень для преступных заработков, другие совершают преступления случайно. Чаще всего северян ловят на кражах. Также нередко гости из ХМАО принимают участие в драках, имеются случаи и связанные с распространением (хранением, торговлей) наркотических средств.

«В Тюменской области проживает достаточно много северян. Отсюда и такие показатели в плане преступности», — пояснил Ура. Ру инсайдер.
Мигрант, маргинал или примерный семьянин: как выглядит типичный тюменский преступник?
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число преступлений с причинением тяжкого вреда, совершенных мигрантами. Кроме того, с нуля случаев до трех выросло число убийств, совершенных иностранцами. Такие данные озвучили в УМВД по Тюменской области.

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