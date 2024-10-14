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Posted 14 октября, 01:06

Published 14 октября, 01:06

Modified 14 октября, 01:06

Updated 14 октября, 01:06

Солнечно и холодно: в понедельник в Тюмени ожидается до -6

Солнечно и холодно: в понедельник в Тюмени ожидается до -6

14 октября 2024, 01:06
Фото: nashgorod.ru
На юге Тюменской области в понедельник, 14 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, ветер 3-8 м/с. Днем термометры покажут +3…+8, в ночные часы температура воздуха опустится до -4…-9, местами до -14. День пройдет без осадков.

В Тюмени 14 октября синоптики обещают малооблачную погоду. В утренние часы термометры покажут -6…+1, днем воздух прогреется до +5…+2, в ночные часы температура воздуха составит -3…-5. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:09, закат в 17:38, продолжительность дня 10 часов 29 минут.

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В Тобольске 14 октября ожидается солнечная погода. Утром и днем термометры покажут составит -5…+5, в ночные часы ожидается до -1…-2. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

У УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:00, закат в 17:25, продолжительность дня 10 часов 25 минут.

В Ишиме 14 октября синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Утром и днем температура воздуха составит -7…+2, в ночные часы термометры покажут -7…-6. Ветер будет дуть со скоростью 3,2 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:51, закат в 17:24, продолжительность дня 10 часов 33 минуты.

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