Солнечно и холодно: в понедельник в Тюмени ожидается до -6

На юге Тюменской области в понедельник, 14 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, ветер 3-8 м/с. Днем термометры покажут +3…+8, в ночные часы температура воздуха опустится до -4…-9, местами до -14. День пройдет без осадков.

Подпишитесь