Солнечно и холодно: в понедельник в Тюмени ожидается до -6

Posted 14 октября, 01:06
Published 14 октября, 01:06
Modified 14 октября, 01:06
Updated 14 октября, 01:06
В Тюмени 14 октября синоптики обещают малооблачную погоду. В утренние часы термометры покажут -6…+1, днем воздух прогреется до +5…+2, в ночные часы температура воздуха составит -3…-5. Скорость ветра составит 1,9 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:09, закат в 17:38, продолжительность дня 10 часов 29 минут.
В Тобольске 14 октября ожидается солнечная погода. Утром и днем термометры покажут составит -5…+5, в ночные часы ожидается до -1…-2. Скорость ветра составит 2,3 м/с.
У УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:00, закат в 17:25, продолжительность дня 10 часов 25 минут.
В Ишиме 14 октября синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Утром и днем температура воздуха составит -7…+2, в ночные часы термометры покажут -7…-6. Ветер будет дуть со скоростью 3,2 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:51, закат в 17:24, продолжительность дня 10 часов 33 минуты.