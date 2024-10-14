В зоне СВО погиб 24-летний военный из Ялуторовска

Posted 14 октября, 03:49
Published 14 октября, 03:49
Modified 14 октября, 11:19
Updated 14 октября, 11:19
Как сообщили в администрации Ялуторовска, Александр родился в городе Великий Устюг. Позже с семьей переехал в Тюменскую область. В июне 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации.
«Александр выполнял важнейшую миссию — положить конец расцвету нацизма у границ нашей страны и пресечь угрозу войны на родной земле. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего земляка-героя», — отметили в мэрии Ялуторовска.
Церемония прощания с Александром пройдет сегодня, 14 октября, в Сретенском Соборе города.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Ялуторовске простились со старшим стрелком мотострелкового отделения Евгением Флянцем, погибшем в СВО. Похороны военного состоялись 12 октября.