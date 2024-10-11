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Posted 11 октября, 11:11

Published 11 октября, 11:11

Modified 11 октября, 11:13

Updated 11 октября, 11:13

В зоне СВО погиб старший стрелок из Тюменской области

В зоне СВО погиб старший стрелок из Тюменской области

11 октября 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney
В Тюменской области попрощаются с участником специальной военной операции. Житель Ялуторовска Евгений Флянц погиб на передовой.

По информации администрации Ялуторовска в соцсети «ВКонтакте», ефрейтор, старший стрелок мотострелкового отделения Евгений Флянц служил в зоне специальной военной операции. Он погиб при исполнении боевой задачи.

— Ялуторовск скорбит, прощаясь с настоящим Защитником, — такое сообщение опубликовали в официальной группе мэрии Ялуторовска.

Известно, что боец спецоперации подписал контракт с Министерством обороны в 2022 году. Прощание с солдатом Евгением Флянцем пройдет 12 октября.

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Ранее «Наш Город» писал, что в зоне спецоперации на Украине погиб экс-полицейский из Тобольска Владимир Перескок. Участие в СВО он принимал около полутора лет.

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