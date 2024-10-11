В зоне СВО погиб старший стрелок из Тюменской области

Posted 11 октября, 11:11
Published 11 октября, 11:11
Modified 11 октября, 11:13
Updated 11 октября, 11:13
По информации администрации Ялуторовска в соцсети «ВКонтакте», ефрейтор, старший стрелок мотострелкового отделения Евгений Флянц служил в зоне специальной военной операции. Он погиб при исполнении боевой задачи.
— Ялуторовск скорбит, прощаясь с настоящим Защитником, — такое сообщение опубликовали в официальной группе мэрии Ялуторовска.
Известно, что боец спецоперации подписал контракт с Министерством обороны в 2022 году. Прощание с солдатом Евгением Флянцем пройдет 12 октября.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне спецоперации на Украине погиб экс-полицейский из Тобольска Владимир Перескок. Участие в СВО он принимал около полутора лет.