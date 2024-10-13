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Posted 13 октября, 12:13

Published 13 октября, 12:13

Modified 13 октября, 12:15

Updated 13 октября, 12:15

Власти Тюмени расселят разваливающийся дом

Власти Тюмени расселят разваливающийся дом. Ранее им интересовался Бастрыкин

13 октября 2024, 12:13
Фото: 1MI

Власти Тюмени расселят разваливающийся дом

Сюжет
Администрация г.Тюмени
Тюменские власти приняли решение о расселении многострадального аварийного дома по улице Индустриальной, 47. Распоряжение об изъятии жилых помещений в данном многоквартирном доме опубликовано на сайте мэрии.

В документе указано, что изъятию подлежат более 40 квартир.

«Изъять жилые (нежилые) помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Индустриальная, д. 47, расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень», — отмечено в документе.

Напомним, дом на Индустриальной, 47, признали аварийным в 2024 году. До этого времени чиновники администрации Тюмени считали, что разрушения незначительные и не намеревались расселять жителей опасного здания. В доме хотели провести обычный ремонт.

В 2023 году в дело вмешался Следственный комитет — в отношении чиновников тюменской мэрии возбудили уголовные дела. В январе этого года дом все-таки признали аварийным. В дате срока расселения жителей было указано — до 2031 года. Но глава прокуратуры Тюмени подал иск в суд о признании распоряжения администрации Тюмени незаконным. Суд удовлетворил требования и обязал мэрию пересмотреть сроки расселения аварийного дома.

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В итоге сроки пересмотрели, начали расселение. Правда, по какой-то причине новое жилье предоставили только тем, у кого было муниципальное жилье. В итоге жители многострадального дома записали очередное видеообращение к главе СКР Бастрыкину и президенту Путину, в котором попросили вмешаться в решение данной проблемы.

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