Власти Тюмени расселят разваливающийся дом. Ранее им интересовался Бастрыкин

Posted 13 октября, 12:13
Published 13 октября, 12:13
Modified 13 октября, 12:15
Updated 13 октября, 12:15
В документе указано, что изъятию подлежат более 40 квартир.
«Изъять жилые (нежилые) помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Индустриальная, д. 47, расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень», — отмечено в документе.
Напомним, дом на Индустриальной, 47, признали аварийным в 2024 году. До этого времени чиновники администрации Тюмени считали, что разрушения незначительные и не намеревались расселять жителей опасного здания. В доме хотели провести обычный ремонт.
В 2023 году в дело вмешался Следственный комитет — в отношении чиновников тюменской мэрии возбудили уголовные дела. В январе этого года дом все-таки признали аварийным. В дате срока расселения жителей было указано — до 2031 года. Но глава прокуратуры Тюмени подал иск в суд о признании распоряжения администрации Тюмени незаконным. Суд удовлетворил требования и обязал мэрию пересмотреть сроки расселения аварийного дома.
В итоге сроки пересмотрели, начали расселение. Правда, по какой-то причине новое жилье предоставили только тем, у кого было муниципальное жилье. В итоге жители многострадального дома записали очередное видеообращение к главе СКР Бастрыкину и президенту Путину, в котором попросили вмешаться в решение данной проблемы.