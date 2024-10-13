Итоги недели: снежная Кассандра, детали «Тюменского дела», самые богатые люди региона

Другие ветераны готовы встать не только на защиту уже проданных домов, но и тех, что еще в продаже, так как эти дома стоят около 3 миллионов рублей и их вернувшиеся из зоны боевых действий бойцы смогут себе позволить. К тому же жизнь рядом с боевыми товарищами может помочь им справиться с адаптацией к городской жизни, так считают ветераны.