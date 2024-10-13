Итоги недели: снежная Кассандра, детали «Тюменского дела», самые богатые люди региона

Posted 13 октября, 12:30
Published 13 октября, 12:30
Modified 13 октября, 12:33
Updated 13 октября, 12:33
«Наш город» составил рейтинг из сотни богатейших тюменских олигархов. Сумма активов пяти его лидеров оказалась существенно выше дохода Тюмени.
Если в 2023 году годовой доход Тюмени составил около 35,6 млрд рублей, то доход пяти тюменских олигархов достиг 59,6 млрд.
Самым богатым человеком в Тюменской области стал основатель компании «Брусника» Алексей Круковский. В прошлом году он был лишь на 41-й строчке, однако компания активно расширяет горизонты. «Брусника» строит дома в Сибири, на Урале и подбирается к рынку Москвы. Также компания участвует и в реализации КРТ.
На втором месте по доходам — глава группы компаний ЭНКО Елена Низамова. Ранее она занимала 4-е место в списке самых богатых людей Тюменской области. Известно, что у ЭНКО обширный земельный банк не только на территории региона, но также и в Свердловской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Татарстан.
Третье место еще у одного застройщика — Александра Гайдукова, возглавляющего группу компаний «Страна Девелопмент». Этот бизнесмен с прошлого года сохранил свою позицию. «Страна» также участвует в комплексном развитии Тюмени и планирует реализовать масштабный проект в Москве.
Михаил Вольфсон, глава группы компаний ПСК, которая также занимается строительством, расположился на четвертом месте. Ранее он был обладателем серебряной медали рейтинга, но конкуренты-застройщики в 2023 году смогли его обойти. Замыкает пятерку лидеров единственный «незастройщик» — Николай Мамонтов, основатель «Агрохолдинга Юбилейный». В прошлом году он получил звание самого богатого человека в Тюменской области. Однако развитие сельского хозяйства пока проигрывает темпам застройки.
В Тюменском районном суде Тюменской области 9 октября вынесли приговор для восьми сообщников криминального авторитета Сергея Патрушева. Вместе с «Патрушонком» осужденные занимались рэкетом на протяжении нескольких лет.
Больше всего эпизодов преступной деятельности удалось доказать в отношении Валерия Тюлькова: он 20 раз занимался вымогательством в составе ОПГ, три раза единолично шел на аналогичное преступление, два раза вымогал деньги с применением насилия, также ему вменили статью за участие в преступном сообществе и мошенничество. У других фигурантов насчитывается от 1 до 15 эпизодов преступной деятельности.
Суд приговорил фигуранта Тюлькова к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Иван Магер с 15 эпизодами получил 19 лет. Другие фигуранты получили менее продолжительные сроки, а некоторым назначили условное наказание. Один из них, Николай Лунин, ушел на СВО еще до начала судебного разбирательства.
Напомним, Сергей Патрушев в течение 11 лет, с 2010 по 2021 годы, занимал высшее положение (должность «положенца») в тюменском криминальном мире. Он являлся генератором идей, руководителем преступной группы, казначеем и контролером по расходованию собранных незаконным путем денежных средств.
В 2020 году создал преступное сообщество, в которое вошли две самостоятельно организованные преступные группы. С июля по ноябрь 2020 бандиды вымогали денежные средства у граждан, в том числе у женщин, предоставляющих секс-услуги за деньги и их покровителей. Все полученные финансовые средства бандиты направляли на поддержку криминального сообщества и тех, кто находится в местах лишения свободы. В целом жертвами рэкетиров стали 17 жителей Тюменской области.
Приговор Патрушеву был вынесен в начале сентября 2024 года — его отправили в исправительную колонию. Строгого режима на 17 лет.
В Центральном окружном военном суде Екатеринбурга дело четырех фигурантов «Тюменского дела», обвиняемых в организации и участии в террористическом сообществе, начали рассматривать по существу.
Изначально в Тюменском деле было 6 фигурантов: тюменцы Кирилл Брик и Дениз Айдын, задержанные в Екатеринбурге Данил Чертыков и Юрий Незнамов, а также арестованные в Сургуте Роман Паклин и Никита Олейник. Дело на группу молодых парней завели в 2022 году, когда двух тюменцев поймали у местной ТЭЦ с самодельным взрывным устройством. Позже, по версии следствия, было установлено, что они принадлежат к террористическому сообществу.
Однако в текущих заседаниях принимали участие только четверо фигурантов. Это связано с тем, что тюменец Кирилл Брик стал первым и пока единственным признавшим вину, подтвердившим версию с существованием террористического сообщества и согласившимся на сделку со следствием. В связи с этим ему уже вынесли приговор — 8 лет лишения свободы. Сейчас он уже отбывает наказание и его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Разбирательство в отношении Романа Паклина пока приостановлено, так как он проходит медицинское обследование в психиатрической больнице.
В суде пока рассматривается дело в отношении оставшихся четырех парней: Дениза Айдына, Данила Чертыкова, Юрия Незнамова и Никиты Олейника. Самое жесткое наказание, пожизненное, грозит Олейнику — следствие считает его основателем террористического сообщества. Другим фигурантам, в числе которых Даниил Чертыков, грозит от 15 до 30 лет лишения свободы.
В Перевалово продолжается конфликт. Местные жители до сих пор не договорились с властями по вопросу прокладки дорог.
Тюменцы уже не раз встречались с правоохранителями и представителями власти, чтобы разобраться в проблемной ситуации — по плану администрации Тюменского района, на территориях, где сейчас стоят дома, должны быть дороги. Указывается, что они необходимы для развития улично-дорожной сети.
Однако собственники домов против, как и бизнесмен, который эти дома продает, так как ранее все документы были утверждены и было прописано, что ширина местных проездов уточнению не подлежит. Сейчас собственники и власти района пытаются прийти к компромиссу, но пока безуспешно.
«Пока нет ни гарантий ни сроков, когда нашим полностью законно построенным и приобретенным домам, и участкам вернут статус ИЖС. Всё будет погружено в суды и бюрократию. Глава Тюменского района Зимина прямо заявила, мол „Мы стоим на том, на чем стоим“, вот так», — рассказал «Нашему городу» ветеран СВО Вячеслав Дьяченко.
Другие ветераны готовы встать не только на защиту уже проданных домов, но и тех, что еще в продаже, так как эти дома стоят около 3 миллионов рублей и их вернувшиеся из зоны боевых действий бойцы смогут себе позволить. К тому же жизнь рядом с боевыми товарищами может помочь им справиться с адаптацией к городской жизни, так считают ветераны.
Тюменская река Тура за последний месяц обмелела на 56 сантиметров. Если по данным на 12 сентября 2024 уровень воды в реке составлял 11 сантиметров выше нулевой отметки, то 11 октября уже -45 сантиметров.
Гидрологи отмечают, что в сентябре было зафиксировано стабильное снижение уровня воды по 3-11 сантиметров в сутки. В последние дни темпы обмеления замедлились, однако в настоящее время ждать повышения уровня воды в Туре тоже не стоит.
По словам тюменского гидрографа Валерия Зарубы, сейчас на фоне климатических изменений, темпы снижения уровня воды замедлились, однако и выпадающие осадки существенно не помогают реке набрать объемы.
«Конечно, в питании реки преимущественное значение имеют талые воды, снеговые. Однако осенью подъема воды точно ждать не стоит, эти воды напитывают реку весной, в период таянья снегов», — объяснил специалист.
Отметим, что средний показатель для Туры на середину октября составляет 40-50 сантиметров со знаком плюс. Текущее состояние реки специалист считает неблагоприятным.
В конце этой неделе на юг Тюменской области обрушился мощный снегопад, который в регион принес циклон «Кассандра». Утром в пятницу, 11 октября, городская метеостанция зафиксировала высоту снежного покрова в 9 сантиметров. По словам синоптика проекта «Погода 72» Ильи Винштейна, для начала второй декады октября это существенный показатель.
«Последний раз 11 октября в Тюмени снежный покров фиксировался в 2002 году, хотя были и более ранние снегопады. Например, 4 октября 2017 года высота покрова была 4 сантиметра. В Ялуторовске сейчас высота снега 9 сантиметров, а в Ишиме 7 сантиметров», — пояснил метеоролог.
Выпавший в Тюмени снег стал неожиданностью для жителей областной столицы. Километровые заторы на дорогах и многочасовые очереди из десятков машин на шиномонтажках стали тому подтверждением.
По словам очевидцев, в ночь с 10 на 11 октября на работающую круглосуточно шиномонтажку в центре города выстроилась очередь из четырех десятков автомобилей.
Немало хлопот добавил снег и дорожным службам — несмотря на отчеты властей о круглосуточной уборке снега, тюменские паблики пестрили возмущениями тюменцев. Горожане отмечали, что снег в городе абсолютно не убирают: на пешеходных дорожках — лед, в на дороге грязная каша из снега и реагентов.
По прогнозам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, предзимний период в областной столице задержится, минимум, на неделю. Правда, первый выпавший снег все-таки растает — к концу следующей недели ожидается повышение температуры воздуха до +7…+8.