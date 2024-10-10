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Posted 10 октября, 07:00

Published 10 октября, 07:00

Modified 10 октября, 07:02

Updated 10 октября, 07:02

Составлен портрет среднестатистического тюменского преступника.

Мигрант, маргинал или примерный семьянин: как выглядит типичный тюменский преступник?

10 октября 2024, 07:00
Фото: 1MI
Составлен портрет среднестатистического тюменского преступника.

Составлен портрет среднестатистического тюменского преступника

Сюжет
Преступления
В Тюменской области ежегодно совершаются тысячи преступлений, в особо тяжких случаях привлекаются криминалисты, которые по «почерку» пытаются составить портрет потенциального преступника. Но как выглядит среднестатистический нарушитель закона в Тюмени? Он женат или замужем? Сколько ему лет?

Преступность в Тюменской области

За первые полгода в Тюменской области было совершено более 11,6 тыс. преступлений, такие данные приводит местная прокуратура. Отмечается, что в структуре преступности отмечается рост числа мошенничеств, краж автомобилей, вымогательств, хулиганств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом.

Отметим, что по итогам 2023 года отмечалось, что в Тюменской области также отмечался рост преступлений, связанных с мошенничеством, а также инцидентов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изнасилованиями и вымогательством.

Мошенничество и вымогательство наряду с кражами и наркопреступлениями давно занимают лидирующие позиции среди совершаемых преступлений. А потому можно сказать, что среднестатистический преступник в Тюменской области ориентирован именно на эти преступления, что уже дает психоаналитику Роману Черняеву возможность составить часть его портрета.

«Это люди, которые находятся в поиске легких денег, у них нет постоянного законного дохода, нет своей недвижимости и собственного автомобиля. Вместе с тем они считают себя „гангстерами“ и вряд ли жалеют о содеянном до того, как их поймают, такое свойственно обычно при тяжких преступлениях», — говорит Черняев.
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Возраст, пол и социальное положение преступника

Действительно, слова аналитика подтверждаются и данными портала правовой статистики. Чаще всего на преступления идут мужчины, граждане России, в возрасте 30–49 лет. Подавляющее большинство преступников действительно не имеет постоянного дохода, на втором месте люди, работающие в найме. Также установлено, что реже всего на преступления идут люди с высшим образованием, у среднестатистического преступника, скорее всего, среднее профессиональное или же он вовсе нигде не учился после окончания школы.

Примечательно, что и среднестатистическая преступница чаще всего не имеет постоянного дохода, и ей также 30–49 лет, и она имеет тот же уровень образования, что и среднестатистический мужчина, нарушающий закон.

Среднестатистические данные о тюменских преступниках.Среднестатистические данные о тюменских преступниках.
Среднестатистические данные о тюменских преступниках.. Фото: crimestat.ru
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Как говорит психоаналитик Черняев, зачастую люди в указанном возрастном диапазоне и переживают кризис, тяжелое финансовое положение и отсутствие навыков или образования, которое можно применить для законного получения среднестатистических доходов, становится поводом для того, чтобы задуматься о преступлении.

«Этим людям кажется, что жизнь с ними обходится несправедливо. Они долгое время пытаются исправить положение законным путем или привыкнуть к такой жизни, но слабая сила воли клонит их в маргинальную сторону. Хотя, скорее всего, эти люди находятся в браке, его они использовали как способ получить что-то хорошее в жизни, но результата это не дало», — рассуждает Черняев.

Также эксперт говорит о том, что среднестатистический преступник обладает интеллектом ниже среднего, но при этом он считает себя умнее других людей. Также он скорее всего имеет проблемы с алкоголем или наркотиками, но не готов их признать. В его мировоззрении в таком движении его жизни виновато общество, государство или кто-то другой, но не он сам.

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Можно ли определить преступника по внешности?

Было бу удобно определять преступников по набору внешних качеств. Так существуют теории о том, что у нарушителей закона зачастую темные волосы, густая растительность на лице и крепкое телосложение. Некоторые из этих факторов связывают с высокими показателями тестостерона, который может оказывать влияние на агрессию. Однако нри одна из этих теорий не была научно доказана.

«Преступность не имеет лица, роста или цвета. Мы можно говорить о характерном наборе социальных условия, внутренних качеств и так далее. Но даже в этом случае мы говорим о среднестатистическом человеке. Но исключений из статистики полно. Мировая криминалистика знает случаи, когда преступниками оказывались примерные семьянины с безупречной репутацией и хорошей работой», — указывает Черняев.

А потому важно соблюдать бдительность и быть готовым к тому, что преступником может оказаться кто-то и из вашего окружения.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени вынесли приговор сообщникам «смотрящего» за Тюменью Сергея Патрушева.

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