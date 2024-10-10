Мигрант, маргинал или примерный семьянин: как выглядит типичный тюменский преступник?

Posted 10 октября, 07:00
Published 10 октября, 07:00
Modified 10 октября, 07:02
Updated 10 октября, 07:02
За первые полгода в Тюменской области было совершено более 11,6 тыс. преступлений, такие данные приводит местная прокуратура. Отмечается, что в структуре преступности отмечается рост числа мошенничеств, краж автомобилей, вымогательств, хулиганств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом.
Отметим, что по итогам 2023 года отмечалось, что в Тюменской области также отмечался рост преступлений, связанных с мошенничеством, а также инцидентов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изнасилованиями и вымогательством.
Мошенничество и вымогательство наряду с кражами и наркопреступлениями давно занимают лидирующие позиции среди совершаемых преступлений. А потому можно сказать, что среднестатистический преступник в Тюменской области ориентирован именно на эти преступления, что уже дает психоаналитику Роману Черняеву возможность составить часть его портрета.
«Это люди, которые находятся в поиске легких денег, у них нет постоянного законного дохода, нет своей недвижимости и собственного автомобиля. Вместе с тем они считают себя „гангстерами“ и вряд ли жалеют о содеянном до того, как их поймают, такое свойственно обычно при тяжких преступлениях», — говорит Черняев.
Действительно, слова аналитика подтверждаются и данными портала правовой статистики. Чаще всего на преступления идут мужчины, граждане России, в возрасте 30–49 лет. Подавляющее большинство преступников действительно не имеет постоянного дохода, на втором месте люди, работающие в найме. Также установлено, что реже всего на преступления идут люди с высшим образованием, у среднестатистического преступника, скорее всего, среднее профессиональное или же он вовсе нигде не учился после окончания школы.
Примечательно, что и среднестатистическая преступница чаще всего не имеет постоянного дохода, и ей также 30–49 лет, и она имеет тот же уровень образования, что и среднестатистический мужчина, нарушающий закон.
Как говорит психоаналитик Черняев, зачастую люди в указанном возрастном диапазоне и переживают кризис, тяжелое финансовое положение и отсутствие навыков или образования, которое можно применить для законного получения среднестатистических доходов, становится поводом для того, чтобы задуматься о преступлении.
«Этим людям кажется, что жизнь с ними обходится несправедливо. Они долгое время пытаются исправить положение законным путем или привыкнуть к такой жизни, но слабая сила воли клонит их в маргинальную сторону. Хотя, скорее всего, эти люди находятся в браке, его они использовали как способ получить что-то хорошее в жизни, но результата это не дало», — рассуждает Черняев.
Также эксперт говорит о том, что среднестатистический преступник обладает интеллектом ниже среднего, но при этом он считает себя умнее других людей. Также он скорее всего имеет проблемы с алкоголем или наркотиками, но не готов их признать. В его мировоззрении в таком движении его жизни виновато общество, государство или кто-то другой, но не он сам.
Было бу удобно определять преступников по набору внешних качеств. Так существуют теории о том, что у нарушителей закона зачастую темные волосы, густая растительность на лице и крепкое телосложение. Некоторые из этих факторов связывают с высокими показателями тестостерона, который может оказывать влияние на агрессию. Однако нри одна из этих теорий не была научно доказана.
«Преступность не имеет лица, роста или цвета. Мы можно говорить о характерном наборе социальных условия, внутренних качеств и так далее. Но даже в этом случае мы говорим о среднестатистическом человеке. Но исключений из статистики полно. Мировая криминалистика знает случаи, когда преступниками оказывались примерные семьянины с безупречной репутацией и хорошей работой», — указывает Черняев.
А потому важно соблюдать бдительность и быть готовым к тому, что преступником может оказаться кто-то и из вашего окружения.
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