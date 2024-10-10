Мигрант, маргинал или примерный семьянин: как выглядит типичный тюменский преступник?

Также эксперт говорит о том, что среднестатистический преступник обладает интеллектом ниже среднего, но при этом он считает себя умнее других людей. Также он скорее всего имеет проблемы с алкоголем или наркотиками, но не готов их признать. В его мировоззрении в таком движении его жизни виновато общество, государство или кто-то другой, но не он сам.