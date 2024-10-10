Число убийств, совершенных мигрантами, выросло на 100% в Тюменской области

Posted 10 октября, 08:00
Published 10 октября, 08:00
Modified 10 октября, 08:02
Updated 10 октября, 08:02
По его словам, все преступные деяния происходили между мигрантами — жители Тюменской области ни в одном ЧП не пострадали. Также Козлов добавил, что сообщения в социальных сетях о драках между иностранными гражданами и тюменцами являются фейками, пишет Ура.ру
«У нас были в этом году примеры, когда в соцсетях говорили о драках в Гилевской роще, других местах. Мы все такие случаи проверяем. В итоге оказывается, что эти драки устраивали сами местные жители», — пояснил Козлов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменскую областную Думу внесен законопроект о повышении размера штрафов за несанкционированную торговлю в два раза. Его планируют увеличить с 3 до 6 тысяч рублей за первое нарушение закона и с 5 до 10 тысяч рублей — за повторное.