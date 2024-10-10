Число убийств, совершенных мигрантами, выросло на 100% в Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменскую областную Думу внесен законопроект о повышении размера штрафов за несанкционированную торговлю в два раза. Его планируют увеличить с 3 до 6 тысяч рублей за первое нарушение закона и с 5 до 10 тысяч рублей — за повторное.