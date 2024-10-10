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Posted 10 октября, 08:00

Published 10 октября, 08:00

Modified 10 октября, 08:02

Updated 10 октября, 08:02

Число убийств, совершенных мигрантами, выросло на 100% в Тюменской области

Число убийств, совершенных мигрантами, выросло на 100% в Тюменской области

10 октября 2024, 08:00
Фото: 1MI
Сюжет
УМВД
Данный показатель увеличился с нуля случаев до трех. Также возросло число преступлений с причинением тяжкого вреда, совершенных иностранцами. Об этом сообщил на круглом столе в Тюменской областной Думе замначальника регионального УМВД Евгений Козлов.

По его словам, все преступные деяния происходили между мигрантами — жители Тюменской области ни в одном ЧП не пострадали. Также Козлов добавил, что сообщения в социальных сетях о драках между иностранными гражданами и тюменцами являются фейками, пишет Ура.ру

«У нас были в этом году примеры, когда в соцсетях говорили о драках в Гилевской роще, других местах. Мы все такие случаи проверяем. В итоге оказывается, что эти драки устраивали сами местные жители», — пояснил Козлов.
За право работать в Тюменской области мигрантам придется теперь платить больше
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменскую областную Думу внесен законопроект о повышении размера штрафов за несанкционированную торговлю в два раза. Его планируют увеличить с 3 до 6 тысяч рублей за первое нарушение закона и с 5 до 10 тысяч рублей — за повторное.

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