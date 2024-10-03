nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 08:26

Published 3 октября, 08:26

Modified 4 октября, 04:40

Updated 4 октября, 04:40

В Тюменской области с 2025 года подорожают патенты на работу для мигрантов

За право работать в Тюменской области мигрантам придется теперь платить больше

3 октября 2024, 08:26
Фото: 1MI

В Тюменской области с 2025 года подорожают патенты на работу для мигрантов

В Тюменской области планируют поднять коэффициент, который лежит в основе для расчета стоимости патентов для иностранных граждан. Соответствующий проект закона опубликован на сайте правительства региона.
«В соответствии со статьей 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации установить на 2025 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, равный 3,015. Закон вступает в силу с 1 января 2025 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц», — указано в документе.

Отметим, в настоящее время коэффициент для расчета суммы патентов для иностранных граждан, работающих в Тюменской области по найму, составляет 2,636.

Их уже больше 2,5 тысяч! Число детей мигрантов в классах тюменских школ сократят
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени местного жителя обвиняют в фиктивной постановке на учет двух гражданок Таджикистана. Нарушение иностранками правила пребывания на территории России обнаружили транспортные полицейские в ходе мероприятия «Нелегал».

Читайте также:
Генерального директора тюменского завода будут судить за долги по налогамРоссии грозит эпидемия смертоносного вируса Марбург?Прослужил ровно год: в зоне СВО погиб стрелок из Тюменской области
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Работа#Патент#Законопроект
Подпишитесь