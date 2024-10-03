За право работать в Тюменской области мигрантам придется теперь платить больше

Posted 3 октября, 08:26
Published 3 октября, 08:26
Modified 4 октября, 04:40
Updated 4 октября, 04:40
«В соответствии со статьей 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации установить на 2025 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, равный 3,015. Закон вступает в силу с 1 января 2025 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц», — указано в документе.
Отметим, в настоящее время коэффициент для расчета суммы патентов для иностранных граждан, работающих в Тюменской области по найму, составляет 2,636.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени местного жителя обвиняют в фиктивной постановке на учет двух гражданок Таджикистана. Нарушение иностранками правила пребывания на территории России обнаружили транспортные полицейские в ходе мероприятия «Нелегал».