За право работать в Тюменской области мигрантам придется теперь платить больше

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени местного жителя обвиняют в фиктивной постановке на учет двух гражданок Таджикистана. Нарушение иностранками правила пребывания на территории России обнаружили транспортные полицейские в ходе мероприятия «Нелегал».