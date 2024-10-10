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Posted 10 октября, 07:56

Published 10 октября, 07:56

Modified 10 октября, 07:58

Updated 10 октября, 07:58

С приходом снега и холодов тюменцы чаще задумываются о переезде.

С приходом снега и холодов тюменцы чаще задумываются о переезде и тоскуют

10 октября 2024, 07:56
Фото: 1MI
С приходом снега и холодов тюменцы чаще задумываются о переезде.
Тюменский климат не всем может показаться комфортным. Но до наступления холодов люди не так часто задумываются о переезде в другие региона, но как только снежинки начинают падать с неба, запросы на переезд кратно возрастают. Вместе с тем портится и настроение горожан, у них становится меньше сил.

Социолог Наталья Девлешова говорит о том, что с октября по март тюменцы в два раза чаще думают о переезде в более теплые регионы и страны, чем в остальные месяцы. Лидерами среди вариантов для начала теплой жизни без сибирских морозов считаются Сочи, Краснодар и Калининград.

Такое стремление куда-то уехать тюменский психолог Петр Зосимов связывает и с периодом осенне-зимней хандры, из-за перестроений и адаптации к изменившимся погодным условиям многие ощущают упадок сил и пребывают в упадническом настроении.

«С этим нужно бороться. Понятное дело, что хочется получить позитивных эмоций как можно скорее и как можно больше, поэтому мечты о переезде в теплые края так манят. Но важно научиться восхищаться, любить природу и мир в любом его проявлении. А потому переезд не должен быть завязан на осенней тоске, это должно быть более осмысленным решением», — говорит Зосимов.

В периоды, когда хочется сорваться и уехать в другое место, специалист советует вспоминать о преимуществах текущего места жительства.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени после первого снегопада ожидаются аварии и затруднения на дорогах.

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