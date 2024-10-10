С приходом снега и холодов тюменцы чаще задумываются о переезде и тоскуют

Posted 10 октября, 07:56
Published 10 октября, 07:56
Modified 10 октября, 07:58
Updated 10 октября, 07:58
Социолог Наталья Девлешова говорит о том, что с октября по март тюменцы в два раза чаще думают о переезде в более теплые регионы и страны, чем в остальные месяцы. Лидерами среди вариантов для начала теплой жизни без сибирских морозов считаются Сочи, Краснодар и Калининград.
Такое стремление куда-то уехать тюменский психолог Петр Зосимов связывает и с периодом осенне-зимней хандры, из-за перестроений и адаптации к изменившимся погодным условиям многие ощущают упадок сил и пребывают в упадническом настроении.
«С этим нужно бороться. Понятное дело, что хочется получить позитивных эмоций как можно скорее и как можно больше, поэтому мечты о переезде в теплые края так манят. Но важно научиться восхищаться, любить природу и мир в любом его проявлении. А потому переезд не должен быть завязан на осенней тоске, это должно быть более осмысленным решением», — говорит Зосимов.
В периоды, когда хочется сорваться и уехать в другое место, специалист советует вспоминать о преимуществах текущего места жительства.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени после первого снегопада ожидаются аварии и затруднения на дорогах.