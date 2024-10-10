С приходом снега и холодов тюменцы чаще задумываются о переезде и тоскуют

Тюменский климат не всем может показаться комфортным. Но до наступления холодов люди не так часто задумываются о переезде в другие региона, но как только снежинки начинают падать с неба, запросы на переезд кратно возрастают. Вместе с тем портится и настроение горожан, у них становится меньше сил.

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