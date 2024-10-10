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Posted 10 октября, 07:43

Published 10 октября, 07:43

Modified 10 октября, 07:46

Updated 10 октября, 07:46

Первая снежная авария произошла в Тюмени

Снегопад в Тюмени: 6-балльные пробки и десятки ДТП

10 октября 2024, 07:43
Фото: ГАИ ТО

Первая снежная авария произошла в Тюмени

Сюжет
ДТП
Первая снежная авария с участием легковушки грузовика произошла на окружной дороге в районе Тобольского тракта и улицы Камчатской. Там столкнулись Hyundai и КамАЗ.

По данным Госавтоинспекции по Тюменской области, один из водителей нарушил безопасную дистанцию. В результате аварии травмы получил пассажир иномарки.

Фото: ГАИ ТО

Сотрудники ГАИ предупреждают автовладельцев о гололеде на путепропроводах и мостовых сооружениях и просят в условиях непогоды снизить скорость движения.

Фото: 2 ГИС

Отметим, в настоящее время в Тюмени зарегистрированы 6-балльные пробки на дорогах. Уже произошло порядка 10 ДТП. По данным сервиса 2 ГИС, заторы отмечены на выезде из Тюмени по Червишевскому тракту, по улицам Закалужской, Федюнинского, Пермякова, Мельникайте, Профсоюзной, 50 лет Октября, Холодильной, на Московском тракте, Челюскинцев, Ленина, Республики, Мориса Тореза и т. д.

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Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам метеоролог снегопад в Тюмени продолжится до конца дня четверга. К ночи ожидается понижение температуры воздуха до -2…-3.

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