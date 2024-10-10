Снегопад в Тюмени: 6-балльные пробки и десятки ДТП

Posted 10 октября, 07:43
Published 10 октября, 07:43
Modified 10 октября, 07:46
Updated 10 октября, 07:46
По данным Госавтоинспекции по Тюменской области, один из водителей нарушил безопасную дистанцию. В результате аварии травмы получил пассажир иномарки.
Сотрудники ГАИ предупреждают автовладельцев о гололеде на путепропроводах и мостовых сооружениях и просят в условиях непогоды снизить скорость движения.
Отметим, в настоящее время в Тюмени зарегистрированы 6-балльные пробки на дорогах. Уже произошло порядка 10 ДТП. По данным сервиса 2 ГИС, заторы отмечены на выезде из Тюмени по Червишевскому тракту, по улицам Закалужской, Федюнинского, Пермякова, Мельникайте, Профсоюзной, 50 лет Октября, Холодильной, на Московском тракте, Челюскинцев, Ленина, Республики, Мориса Тореза и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам метеоролог снегопад в Тюмени продолжится до конца дня четверга. К ночи ожидается понижение температуры воздуха до -2…-3.