Снегопад в Тюмени: 6-балльные пробки и десятки ДТП

Отметим, в настоящее время в Тюмени зарегистрированы 6-балльные пробки на дорогах. Уже произошло порядка 10 ДТП. По данным сервиса 2 ГИС, заторы отмечены на выезде из Тюмени по Червишевскому тракту, по улицам Закалужской, Федюнинского, Пермякова, Мельникайте, Профсоюзной, 50 лет Октября, Холодильной, на Московском тракте, Челюскинцев, Ленина, Республики, Мориса Тореза и т. д.