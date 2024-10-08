Рублем по мигрантам и грязи. В Тюмени вдвое поднимают штрафы за нелегальную торговлю

Это понимают и в мэрии. Особенно после того, как очередной стихийный рынок появился в нескольких метрах от мэрии. Там отдают себе отчет, что наличие спроса будет способствовать созданию новых стихийных мест для торговли. В связи с чем власти города призвали горожан совместно попытаться выработать алгоритм решения вопроса. Главным образом, все также идут призывы прекратить покупать продукты в таких местах.