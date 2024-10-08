Рублем по мигрантам и грязи. В Тюмени вдвое поднимают штрафы за нелегальную торговлю

Posted 8 октября, 14:30
Published 8 октября, 14:30
Modified 8 октября, 14:40
Updated 8 октября, 14:40
При этом, иностранные граждане в большинстве случаев попадаются на нарушениях, но предлагаемые поправки одинаково затронут и их, и россиян, вовлеченных в эту деятельность.
«Несанкционированная уличная торговля — одно из самых массовых нарушений. Она концентрируется в местах большой проходимости населения и возле социально значимых объектов. В основном продают продукты — овощи, грибы, фрукты, ягоды, рыба, орехи и сухофрукты», — говорится в документе.
В настоящее время штраф за торговлю в неустановленных местах составляет 3 тысячи рублей, а при повторном нарушении увеличивается до 5 тысяч рублей. Предложенный законопроект предусматривает увеличение максимального штрафа до 6 тысяч рублей за первое нарушение и до 10 тысяч рублей за повторное.
По мнению авторов законопроекта, уличная торговля не только создает риски для здоровья, поскольку продаваемые продукты не сертифицированы, но и наносит ущерб бюджету, поскольку торговцы выплачивают лишь часть наложенных на них штрафов.
Так, в 2023 году из 7,8 млн рублей штрафов было оплачено только 3,3 млн рублей. При этом, несмотря на рост количества выписанных протоколов, ситуация с несанкционированной торговлей не улучшается.
Законопроект также предусматривает, что увеличение штрафов не должно затронуть граждан, продающих излишки продукции, выращенной на собственных дачных участках. Для таких продавцов организовываются легальные места сбыта.
Жители Тюмени неоднократно выражали возмущение в связи со стихийными рынками и точками продаж продуктов. Один из свежих примеров — образовавшийся стихийный рынок прямо в центре города, где мигранты торговали ягодами и фруктами, активные обсуждения которого велись в августе. Всего с начала сезона власти изъяли 11,5 тонн продуктов без документов и сертификатов соответствия. 13 машин с такой продукцией ликвидировать пришлось принудительно.
«На каких основаниях и с чьего попустительства в самом центре города процветает незаконная торговля в условиях полной антисанитарии людьми, не имеющими ни документов, ни медицинских книжек, и, в целом, абсолютно нелегальная?» — писали в соцсетях гневные сообщения тюменцы.
Торговцы ведут свою деятельность вблизи проезжей части, что создает дополнительную опасность для покупателей — на продаваемых продуктах оседала пыль и грязь от проезжающих автомобилей. Несмотря на это, по словам местных жителей, на стихийные рынки постоянно приходят покупатели, готовые покупать фрукты и овощи у мигрантов.
Тюменцы подчеркивают, что сделать с этим без помощи властей ничего нельзя. Покупатели являются главным фактором продолжения торговли.
Это понимают и в мэрии. Особенно после того, как очередной стихийный рынок появился в нескольких метрах от мэрии. Там отдают себе отчет, что наличие спроса будет способствовать созданию новых стихийных мест для торговли. В связи с чем власти города призвали горожан совместно попытаться выработать алгоритм решения вопроса. Главным образом, все также идут призывы прекратить покупать продукты в таких местах.
Но некоторые горожане прибегают к более радикальным методам борьбы с несанкционированной торговлей, помимо увеличения штрафов. В сводках Тюмени уже писали о том, что неизвестные подожгли автомобиль ГАЗель, который использовался в качестве торговой точки. В результате пожара сгорел не только автомобиль, но и весь товар — фрукты и овощи, хранившиеся в нем.
В Тюменской области также введен запрет на привлечение мигрантов к работе в такси и пассажирском транспорте. Согласно постановлению, подписанному губернатором региона Александром Моором, предприятиям необходимо до 1 марта 2024 года привести численность иностранных работников, работающих по патентам, в соответствие с требованиями постановления.
«Установить на 2024 год запрет на привлечение иностранцев, занятых в сфере перевозок в городском и пригородном сообщении, такси, аренде легковых автомобилей», — говорится в тексте документа.
При этом запрет на привлечение мигрантов к работе в указанных сферах действует в Тюменской области с 2019 года.
Ужесточение миграционного законодательства в Тюменской области, в результате которого мигрантам запретили работать в общественном транспорте и такси, привело к значительному оттоку иностранных граждан из региона. Те, кто остался, вынуждены искать альтернативные источники дохода, в том числе продавая свои личные вещи.
Местные жители сообщали о стихийных рынках, где мигранты торговали уже не продуктами, а одеждой и другими товарами. По некоторым уточнениям, это были выходцы из Узбекистана, которые продают свои вещи, чтобы оплачивать аренду и обеспечивать себя питанием.
Аналогичные рынки наблюдаются также и на Салаирском тракте, и на Червишевском.
Власти региона постепенно ужесточают законодательство, связанное с мигрантами, однако представители национальных диаспор выражают скепсис относительно того, что местное население займет вакансии, освобожденные мигрантами. Они отмечают, что этого не произошло даже во время пандемии COVID-19, когда границы были закрыты и приток мигрантов значительно сократился.
«За такие деньги местные не станут работать. Взять такси. Контролирующие органы должны проверять подготовку водителей, обучать, если не устраивает что-то. Они не бездельничают и не воруют. Это же сфера обслуживания, почему бы мигрантам не работать в ней», — заявил «ФЕДЕРАЛ ПРЕСС» глава тюменской общественной организации азербайджанцев Dostlug Джамшид Адахам Оглы Фатуллаев.
Миграционная политика претерпевает изменения в целом по России. Вслед за Тюменью и Югрой в Калужской области вводятся ограничения для мигрантов на работу в таких сферах, как торговля, такси, общественное питание и подбор персонала.
О необходимости регулирования миграции высказывались высокопоставленные чиновники, в том числе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Недавно была создана межведомственная комиссия Совета безопасности по миграционной политике, которая будет заниматься выявлением угроз национальной безопасности в этой сфере и совершенствованием законодательства.
«Население устало от миграции. И кто выступает против нее, повышает свой рейтинг. Но это и практическое решение, потому что миграция очень плохо организована, — прокомментировал „ФЕДЕРАЛ ПРЕСС“ решение субъектов гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Вместе с тем, справедливо подчеркивается, что бизнесу, который платит иностранцам меньше, чем местным, мигранты нужны. Бизнес здесь имеет прямой интерес, поэтому на ситуацию может повлиять лишь власть. Это касается и озвученных поправок в региональную думу. И, очевидно, что изменения в миграционной политике постепенно ужесточаются.
Ранее мы писали, что тюменцы возмущены не только нелегальной, но и в вполне официальной стационарной торговлей. В качестве претензий к городским супермаркетам — просрочка, тележки без колес и огромные очереди.