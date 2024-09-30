Тюменские власти начали усиленно бороться со стихийными рынками

Posted 30 сентября, 11:41
Published 30 сентября, 11:41
Modified 30 сентября, 11:54
Updated 30 сентября, 11:54
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, за начало сезона борьбы со стихийными рынками, а этот сезон продолжается уже более месяца — власти региона совместно с силовиками изъяли 11,5 тонн продуктов без документов и сертификатов соответствия. 13 машин с такой продукцией ликвидировать пришлось принудительно.
Кроме того, сотрудники полиции выявили четырех мигрантов в ходе проверок, они находились в стране нелегально. Одного из них выдворили из страны с запретом на возвращение. Кроме того, в ходе рейдов были обнаружены и 32 должника, которые не платили налоги. С них суммы будут взыскивать судебные приставы.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени чиновники организовали встречу с жителями из-за жалоб ветеранов СВО.
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