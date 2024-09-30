Тюменские власти начали усиленно бороться со стихийными рынками

Кроме того, сотрудники полиции выявили четырех мигрантов в ходе проверок, они находились в стране нелегально. Одного из них выдворили из страны с запретом на возвращение. Кроме того, в ходе рейдов были обнаружены и 32 должника, которые не платили налоги. С них суммы будут взыскивать судебные приставы.