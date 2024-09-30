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Posted 30 сентября, 11:41

Published 30 сентября, 11:41

Modified 30 сентября, 11:54

Updated 30 сентября, 11:54

Тюменские власти начали усиленно бороться со стихийными рынками

Тюменские власти начали усиленно бороться со стихийными рынками

30 сентября 2024, 11:41
Фото: 1MI
В Тюмени объявили войну стихийным рынкам. Власти региона начали отслеживать самые популярные места, где собираются для несанкционированной торговли и пресекать подобную деятельность.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, за начало сезона борьбы со стихийными рынками, а этот сезон продолжается уже более месяца — власти региона совместно с силовиками изъяли 11,5 тонн продуктов без документов и сертификатов соответствия. 13 машин с такой продукцией ликвидировать пришлось принудительно.

Кроме того, сотрудники полиции выявили четырех мигрантов в ходе проверок, они находились в стране нелегально. Одного из них выдворили из страны с запретом на возвращение. Кроме того, в ходе рейдов были обнаружены и 32 должника, которые не платили налоги. С них суммы будут взыскивать судебные приставы.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени чиновники организовали встречу с жителями из-за жалоб ветеранов СВО.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени
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