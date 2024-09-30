Чиновники организовали встречу с жителями из-за жалоб ветеранов СВО под Тюменью

Posted 30 сентября, 09:18
Published 30 сентября, 09:18
Modified 30 сентября, 09:20
Updated 30 сентября, 09:20
Ранее «Наш город» рассказывал о проблемах, на которых жалуются жители Перевалово и о планируемом митинге. После этого администрация Тюменского района решила организовать встречу с негодующими гражданами.
«Администрация Тюменского района приглашает 10 человек жителей на встречу. Там составили свой список из приглашенных лиц. На собрании жители приняли решение уполномочить своих представителей. Но администрация явно намерена имитировать встречу с людьми, общаясь с кем-то, кто им просто нравится видимо. Потом, наверное, в отчете напишут, что у них полное взаимопонимание с людьми», — рассказал «Нашему городу» лидер инициативной группы по организации митинга Михаил Гончаров.
Напомним, что администрация подала иск в суд, чтобы остановить продажу участков в Перевалово и обязать собственников организовать там места для дорог и светофоров. Однако жители предоставили документ, подтверждающий, что границы местных проездов не подлежат установлению.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени появится новый заезд в район Комарово, на эти цели заложено около 29 миллионов рублей.
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