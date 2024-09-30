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Posted 30 сентября, 07:16

Published 30 сентября, 07:16

Modified 30 сентября, 07:18

Updated 30 сентября, 07:18

В Тюмени построят новый заезд в Комарово с Червишевского тракта

Новый заезд в микрорайон Комарово появится в Тюмени

30 сентября 2024, 07:16
Фото: 1MI

В Тюмени построят новый заезд в Комарово с Червишевского тракта

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Касается каждого
Контракт на строительство одностороннего заезда с Червишевского тракта на улицу Уездную заключили городские власти. Работы по возведению новой дороги начнутся в ближайшее время.

По данным администрации Тюмени, в рамках контракта подрядчик также обустроит системы водоотведения, наружного освещения, выполнит переустройство инженерных сетей.

«Благодаря появлению дополнительного заезда будет улучшена транспортная доступность ж. р. Тюменская слобода и Комарово», — отметили в мэрии.

Информации о сумме контракта и сроках окончания работ пока нет. Ранее сообщалось, что на эти цели из городского бюджета выделят более 29 миллионов рублей. Основную часть работ планировали завершить до конца этого года.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили за 81 миллион рублей земельный участок площадью 0,81 Га. Там планируют построить новый торговый центр.

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