Новый заезд в микрорайон Комарово появится в Тюмени

Posted 30 сентября, 07:16
Published 30 сентября, 07:16
Modified 30 сентября, 07:18
Updated 30 сентября, 07:18
По данным администрации Тюмени, в рамках контракта подрядчик также обустроит системы водоотведения, наружного освещения, выполнит переустройство инженерных сетей.
«Благодаря появлению дополнительного заезда будет улучшена транспортная доступность ж. р. Тюменская слобода и Комарово», — отметили в мэрии.
Информации о сумме контракта и сроках окончания работ пока нет. Ранее сообщалось, что на эти цели из городского бюджета выделят более 29 миллионов рублей. Основную часть работ планировали завершить до конца этого года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили за 81 миллион рублей земельный участок площадью 0,81 Га. Там планируют построить новый торговый центр.
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