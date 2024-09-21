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Posted 21 сентября, 05:59

Published 21 сентября, 05:59

Modified 21 сентября, 06:01

Updated 21 сентября, 06:01

Заместитель губернатора Тюменской области Бакиев покинул должность

В правительстве Тюменской области освободилось кресло замгубернатора

21 сентября 2024, 05:59
Фото: 1MI

Заместитель губернатора Тюменской области Бакиев покинул должность

Сюжет
Касается каждого
Должность покинул заместитель главы региона Эдуард Бакиев. Соответствующее распоряжение подписал Александр Моор. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«Заместитель губернатора Тюменской области, руководитель представительства правительства региона в органах государственной власти Российской Федерации Эдуард Бакиев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию 20 сентября 2024 года», — указано в сообщении.

Причины увольнения не раскрываются.

Бакиев проработал в должности замгубернатора Тюменской области с 2019 года. Ранее трудился начальником юридического управления ОАО «Запсибкомбанк», генеральным директором ОАО «Тюменский ЦУМ».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени арестовали предпринимателя, сына экс-депутата Тюменской гордумы Сергея Роженцева. Его подозревают о в махинациях с завышением цен для поставок на СВО.

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