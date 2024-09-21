В правительстве Тюменской области освободилось кресло замгубернатора

Posted 21 сентября, 05:59
Published 21 сентября, 05:59
Modified 21 сентября, 06:01
Updated 21 сентября, 06:01
«Заместитель губернатора Тюменской области, руководитель представительства правительства региона в органах государственной власти Российской Федерации Эдуард Бакиев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию 20 сентября 2024 года», — указано в сообщении.
Причины увольнения не раскрываются.
Бакиев проработал в должности замгубернатора Тюменской области с 2019 года. Ранее трудился начальником юридического управления ОАО «Запсибкомбанк», генеральным директором ОАО «Тюменский ЦУМ».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени арестовали предпринимателя, сына экс-депутата Тюменской гордумы Сергея Роженцева. Его подозревают о в махинациях с завышением цен для поставок на СВО.