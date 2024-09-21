Тюменские врачи-офтальмологи вернули пациентке потерянное после инсульта зрение

Posted 21 сентября, 06:35
Published 21 сентября, 06:35
Modified 21 сентября, 06:37
Updated 21 сентября, 06:37
Операция была проведена в Областной клинической больнице №2. Через тончайшие проколы внутри глаза специалисты для восстановления зрения полностью удалили стекловидное тело и провели прижигание участков сетчатой оболочки лазером. В настоящее время пациентка проходит курс реабилитации.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость услуг в платных поликлиниках повысилась на 23%. Физиотерапия подорожала на 5,6%, прием у врача — на 23,5%, общий анализ крови и УЗИ — до 7 до 9,4%.