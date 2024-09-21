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Posted 21 сентября, 06:35

Published 21 сентября, 06:35

Modified 21 сентября, 06:37

Updated 21 сентября, 06:37

Тюменские врачи-офтальмологи вернули пациентке потерянное после инсульта зрение

Тюменские врачи-офтальмологи вернули пациентке потерянное после инсульта зрение

21 сентября 2024, 06:35
Фото: 1MI
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Касается каждого
40-летняя жительница Ишима обратилась в больницу после перенесенного геморрагического инсульта с жалобой на ухудшение зрения. Консервативное лечение результатов не дало, поэтому было принято решение о хирургической операции.

Операция была проведена в Областной клинической больнице №2. Через тончайшие проколы внутри глаза специалисты для восстановления зрения полностью удалили стекловидное тело и провели прижигание участков сетчатой оболочки лазером. В настоящее время пациентка проходит курс реабилитации.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость услуг в платных поликлиниках повысилась на 23%. Физиотерапия подорожала на 5,6%, прием у врача — на 23,5%, общий анализ крови и УЗИ — до 7 до 9,4%.

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