Названы города с самыми высокими зарплатами в России. Тюмень там тоже есть

Фиксированный потребительский набор определен Росстатом, в его состав 83 наименования товаров и услуг. В том числе продукты питания, непродовольственные товары, медикаменты, коммунальные услуги, услуги транспорта и т. д. В августе 2024 стоимость потребнабора в Тюменской области составила 20,6 тысячи рублей, в целом по России — 22,9 тысячи рублей.