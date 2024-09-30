Названы города с самыми высокими зарплатами в России. Тюмень там тоже есть

Posted 30 сентября, 08:13
Published 30 сентября, 08:13
Modified 30 сентября, 08:15
Updated 30 сентября, 08:15
По данным аналитиков РИА «Новости», размер среднего заработка в Тюмени в первом полугодии 2024 года составил 87,9 тысячи рублей — на эти деньги можно было приобрести 4,5 фиксированных потребительских набора.
Фиксированный потребительский набор определен Росстатом, в его состав 83 наименования товаров и услуг. В том числе продукты питания, непродовольственные товары, медикаменты, коммунальные услуги, услуги транспорта и т. д. В августе 2024 стоимость потребнабора в Тюменской области составила 20,6 тысячи рублей, в целом по России — 22,9 тысячи рублей.
Лидерами рейтинга по уровню зарплат стали Новый Уренгой, Салехард и Москва. В Новому Уренгое размер средней заработной платы составил более 156 тысяч рублей (что сопоставимо с покупкой шести фиксированных потребительских наборов), в Салехарде — 142,8 тысячи рублей (5,7 потребительских набора), в Москве — 160,3 тысячи рублей (5,12 потребительных набора).
Аутсайдерами рейтинга стали Нальчик, Грозный и Элиста — в этих административных центрах заработки меньше примерно в 3,5 раза (44,3-44,7 тысячи рублей), а покупательная способность ниже в три раза.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени пивовары подняли примерно на 10% цены на свою продукцию из-за роста стоимости упаковки, транспортных расходов, импортного сырья.
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