Падение на 40%: как тюменский рынок недвижимости будет существовать без льгот?

По оценкам экспертов, конец 2024 года для тюменского рынка недвижимости может быть непредсказуемым. С одной стороны, на какой-то период клиенты практически не смогут оформлять кредиты по льготным программам, но в то же время застройщики обычно знают, как заработать на новогодних скидках и собственных программах с рассрочками, субсидированием и сниженной процентной ставкой. А потому не исключено, что ожидаемого снижения цен мы не увидим и к концу 2024 года.