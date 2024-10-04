«Пришлось извиняться перед гостями»: силовики искали мигрантов в тюменских отелях

Правоохранители устроили облаву на нелегалов в тюменских гостиницах

Сюжет Полиция

В мини-гостиницах и хостелах Тюмени прошли рейды правоохранителей по поиску нелегальных мигрантов. Об этом «Нашему городу» сообщили сразу несколько источников из местного отельного бизнеса.