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Posted 4 октября, 06:55

Published 4 октября, 06:55

Modified 4 октября, 06:57

Updated 4 октября, 06:57

Правоохранители устроили облаву на нелегалов в тюменских гостиницах

«Пришлось извиняться перед гостями»: силовики искали мигрантов в тюменских отелях

4 октября 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney

Правоохранители устроили облаву на нелегалов в тюменских гостиницах

Сюжет
Полиция
В мини-гостиницах и хостелах Тюмени прошли рейды правоохранителей по поиску нелегальных мигрантов. Об этом «Нашему городу» сообщили сразу несколько источников из местного отельного бизнеса.
«Все происходило поздно вечером. В гостиницу забежали около восьми сотрудников в балаклавах. Они стучали в каждый номер с криками: „Выходим!“. Особенно тщательно проверяли документы у иностранцев», — рассказал представитель тюменской гостиницы.
Охота открыта: тюменские силовики устроят облавы на нелегальных мигрантов
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Известно, что рейды проходили сразу по нескольким адресам во вторник, второго октября.

«Люди в масках пробежалась по территории хостела и вывели мигрантов. Делали все быстро, но вежливо. Проверили документы и уехали. Никто, конечно, не был готов к такому. Пришлось извиняться перед гостями за неудобства», — рассказал администратор хостела.

Удалось ли силовикам выявить нелегалов в ходе прошедшего рейда неизвестно. В правоохранительные органы отправлен запрос, ответ на него ожидается.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области планируют поднять коэффициент, который лежит в основе для расчета стоимости патентов для иностранных граждан. Соответствующий проект закона опубликован на сайте правительства региона.

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