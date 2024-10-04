«Пришлось извиняться перед гостями»: силовики искали мигрантов в тюменских отелях

Posted 4 октября, 06:55
Published 4 октября, 06:55
Modified 4 октября, 06:57
Updated 4 октября, 06:57
«Все происходило поздно вечером. В гостиницу забежали около восьми сотрудников в балаклавах. Они стучали в каждый номер с криками: „Выходим!“. Особенно тщательно проверяли документы у иностранцев», — рассказал представитель тюменской гостиницы.
Известно, что рейды проходили сразу по нескольким адресам во вторник, второго октября.
«Люди в масках пробежалась по территории хостела и вывели мигрантов. Делали все быстро, но вежливо. Проверили документы и уехали. Никто, конечно, не был готов к такому. Пришлось извиняться перед гостями за неудобства», — рассказал администратор хостела.
Удалось ли силовикам выявить нелегалов в ходе прошедшего рейда неизвестно. В правоохранительные органы отправлен запрос, ответ на него ожидается.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области планируют поднять коэффициент, который лежит в основе для расчета стоимости патентов для иностранных граждан. Соответствующий проект закона опубликован на сайте правительства региона.