Просрочка, тележки без колес, очереди. Тюменцы жалуются на городские супермаркеты

Тюменцы жалуются на городские супермаркеты

Сюжет Магазин

Тюменцы жалуются на городские супермаркеты, список претензий хоть и обширный, но довольно привычный. Это постоянные очереди, просрочка, плохие тележки, неадекватные цены.