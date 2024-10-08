Просрочка, тележки без колес, очереди. Тюменцы жалуются на городские супермаркеты

Posted 8 октября, 11:39
Published 8 октября, 11:39
Modified 8 октября, 11:55
Updated 8 октября, 11:55
Как сообщает портал URA.RU, ссылаясь на отзывы тюменцев на городские магазины. В числе лидеров — жалобы на просроченную продукцию и цены.
«В мясном отделе совсем охренели. Купили фарш подороже, а нам положили дешевый от которого блюешь дальше, чем видишь, — пишут тюменцы.
„На кассах постоянные очереди, в отделе мяса невозможно стоять“
Также проблемами называют тюменцы плохие тележки, отсутствие нужного товара в казалось бы, огромных магазинах и несоответствие цен на стенде с реальной стоимостью продуктов.