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Posted 8 октября, 11:39

Published 8 октября, 11:39

Modified 8 октября, 11:55

Updated 8 октября, 11:55

Тюменцы жалуются на городские супермаркеты

Просрочка, тележки без колес, очереди. Тюменцы жалуются на городские супермаркеты

8 октября 2024, 11:39
Фото: 1MI

Тюменцы жалуются на городские супермаркеты

Сюжет
Магазин
Тюменцы жалуются на городские супермаркеты, список претензий хоть и обширный, но довольно привычный. Это постоянные очереди, просрочка, плохие тележки, неадекватные цены.

Как сообщает портал URA.RU, ссылаясь на отзывы тюменцев на городские магазины. В числе лидеров — жалобы на просроченную продукцию и цены.

«В мясном отделе совсем охренели. Купили фарш подороже, а нам положили дешевый от которого блюешь дальше, чем видишь, — пишут тюменцы.
„На кассах постоянные очереди, в отделе мяса невозможно стоять“

Также проблемами называют тюменцы плохие тележки, отсутствие нужного товара в казалось бы, огромных магазинах и несоответствие цен на стенде с реальной стоимостью продуктов.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Покупки#Супермаркет#Магазин
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