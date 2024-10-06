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Posted 6 октября, 04:57

Published 6 октября, 04:57

Modified 6 октября, 04:59

Updated 6 октября, 04:59

В Тюменских магазинах обнаружили более 37 тысяч литров контрафактного алкоголя

Тысячи литров контрафактного алкоголя пытались продать тюменские магазины

6 октября 2024, 04:57
Фото: 1MI

В Тюменских магазинах обнаружили более 37 тысяч литров контрафактного алкоголя

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Алкоголь
За восемь месяцев в регионе было выявлено более 37 тысяч контрафактной продукции — 60,7 тысячи единиц. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по Уральскому федеральному округу.

Кроме того, за этот же период в торговых точках Тюменской области обнаружили более 82 тысяч единиц контрафактной никотиносодержащей продукции. Все алкогольные напитки и табачные изделия были переданы на хранение и уничтожение.

Информацию о количестве выявленного контрафакта в аналогичном периоде прошлого года в управлении не предоставили. Также не как-то, какие бренды чаще всего пытаются подделать, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области почти на 11% сократилось число отравлений спиртосодержащей продукцией. Наиболее частой причиной отравлений алкогольными напитками является их чрезмерное употребление.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Алкоголь#Алкогольная продукция#Новости тюмени#Контрафакт
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