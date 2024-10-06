Тысячи литров контрафактного алкоголя пытались продать тюменские магазины

Posted 6 октября, 04:57
Published 6 октября, 04:57
Modified 6 октября, 04:59
Updated 6 октября, 04:59
Кроме того, за этот же период в торговых точках Тюменской области обнаружили более 82 тысяч единиц контрафактной никотиносодержащей продукции. Все алкогольные напитки и табачные изделия были переданы на хранение и уничтожение.
Информацию о количестве выявленного контрафакта в аналогичном периоде прошлого года в управлении не предоставили. Также не как-то, какие бренды чаще всего пытаются подделать, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области почти на 11% сократилось число отравлений спиртосодержащей продукцией. Наиболее частой причиной отравлений алкогольными напитками является их чрезмерное употребление.