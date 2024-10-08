В ближайшее время в Тюмени построят три новых парка

Как рассказал глава города в интервью порталу URA.RU, места для будущих парков уже определены. Это Труфаново, Плехановский бор и около пруда Лесной. Эти места, по словам Афанасьева, перспективны с точки зрения создания именно зеленых парков для прогулок, занятий спортом или поездках на велосипеде.