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Posted 8 октября, 10:37

Published 8 октября, 10:37

Modified 8 октября, 10:44

Updated 8 октября, 10:44

В ближайшее время в Тюмени построят три новых парка

В ближайшее время в Тюмени построят три новых парка

8 октября 2024, 10:37
Фото: 1MI
Сюжет
Благоустройство
Мэр Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что в ближайшие пять лет в городе появится три новых парка в нескольких районах областной столицы.

Как рассказал глава города в интервью порталу URA.RU, места для будущих парков уже определены. Это Труфаново, Плехановский бор и около пруда Лесной. Эти места, по словам Афанасьева, перспективны с точки зрения создания именно зеленых парков для прогулок, занятий спортом или поездках на велосипеде.

Также Афанасьев отметил, что при наличии дополнительных средств может продолжиться благоустройство парка Затюменский.

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Ранее сообщалось о том, что Тюменские власти анонсировали открытие нового сквера в центре города.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Благоустройство#Парк#Затюменский парк
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