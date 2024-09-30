Тюменские власти анонсировали открытие нового сквера в центре города

Posted 30 сентября, 09:43
Published 30 сентября, 09:43
Modified 30 сентября, 09:51
Updated 30 сентября, 09:51
Как рассказали в городской администрации, в новом сквере разместили амфитеатр, сцену и виолончель. Там высажены крупномерные сортовые деревья и кустарниками, установлены оригинальные малые архитектурные формы, а центр сквера украсит портрет известного музыканта, стоящего за дирижерским пультом.
Напомним, что Леонид Згерский — известный музыкант и композитор, одна из ключевых фигур в основании тюменской филармонии. В юности учился в Омском музыкальном училище по классу «Виолончель». Выступал инициатором зарождения музыкальных праздников «Алябьевская музыкальная осень», «Всероссийский конкурс вокалистов имени Ю. Гуляева», фестиваль «Тюменский меридиан», «Дни органной музыки» и других.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени не будут устанавливать питьевые фонтанчики.
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