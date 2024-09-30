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Posted 30 сентября, 09:43

Published 30 сентября, 09:43

Modified 30 сентября, 09:51

Updated 30 сентября, 09:51

Тюменские власти анонсировали открытие нового сквера в центре города

Тюменские власти анонсировали открытие нового сквера в центре города

30 сентября 2024, 09:43
Фото: 1MI
Представители городской администрации рассказали о том, что готовят к открытию новый сквер в центре Тюмени. Он будет посвящен отцу-основателю Тюменской филармонии Леониду Згерскому.

Как рассказали в городской администрации, в новом сквере разместили амфитеатр, сцену и виолончель. Там высажены крупномерные сортовые деревья и кустарниками, установлены оригинальные малые архитектурные формы, а центр сквера украсит портрет известного музыканта, стоящего за дирижерским пультом.

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Напомним, что Леонид Згерский — известный музыкант и композитор, одна из ключевых фигур в основании тюменской филармонии. В юности учился в Омском музыкальном училище по классу «Виолончель». Выступал инициатором зарождения музыкальных праздников «Алябьевская музыкальная осень», «Всероссийский конкурс вокалистов имени Ю. Гуляева», фестиваль «Тюменский меридиан», «Дни органной музыки» и других.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени не будут устанавливать питьевые фонтанчики.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Музыка#Парк#Сквер
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