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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

В центре Тюмени на месте долгостроя построят сквер в честь бойцов СВО

В центре Тюмени на месте долгостроя построят сквер в честь бойцов СВО

14 августа 2024, 11:39
Фото: 1MI
В Тюмени будет создан общественный комплекс, который посвятят бойцам специальной военной операции. Об этом сегодня заявил глава Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции.

Новое общественное пространство, которое посвятят военным СВО, будет располагаться в центре города, на улице Герцена, 50. Комплекс обустроят на месте снесенного сооружения.

По словам Александра Моора, это место удобное по расположению. Там будут собираться семейные пары, молодежь, пожилые люди.

Теперь глава города Максим Афанасьев должен обсудить инициативу с тюменцами. Если на уровне общественного обсуждения идея будет одобрена, то специалисты приступят к разработке концепции общественного пространства, посвященного специальной военной операции.

Новый скейт-парк появится в Тюмени
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Ранее «Наш город» писал о том, что спортивную площадку со скейт-парком планируют построить в Тюмени в районе Ново-Патрушево.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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