В центре Тюмени на месте долгостроя построят сквер в честь бойцов СВО

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Новое общественное пространство, которое посвятят военным СВО, будет располагаться в центре города, на улице Герцена, 50. Комплекс обустроят на месте снесенного сооружения.
По словам Александра Моора, это место удобное по расположению. Там будут собираться семейные пары, молодежь, пожилые люди.
Теперь глава города Максим Афанасьев должен обсудить инициативу с тюменцами. Если на уровне общественного обсуждения идея будет одобрена, то специалисты приступят к разработке концепции общественного пространства, посвященного специальной военной операции.
Ранее «Наш город» писал о том, что спортивную площадку со скейт-парком планируют построить в Тюмени в районе Ново-Патрушево.