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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Названы наименее конкурентные профессии в Тюменской области

Названы наименее конкурентные профессии в Тюменской области

14 августа 2024, 10:51
Фото: Изображение Midjourney
Появилась информация, что в Тюмени проще всего найти работу дворникам и токарям. Об этом информируют аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

Токарь и дворник являются наименее конкурентными профессиями в нашем регионе. На одно предложение о работе приходится 0,7 резюме. Чуть больший показатель конкурентности у таких специалистов, как врач, автослесарь и маляр. Об этом сообщают эксперты сервиса hh.ru.

— Так же низкоконкурентны профессии врачей (0,9), маляров (1,3) и автослесарей (1,4), — указано в сообщении приложения hh.ru.

Напомним, стали известны самые денежные вакансии строительной сферы Тюменской области. В число самых востребованных специалистов вошли машинисты, на втором месте — разнорабочие, на третьем — инженеры-конструкторы.

А может не надо? Тюменский психолог шокирована новыми школьными предметами
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменский психолог шокирована новыми школьными предметами. Специалист убеждена, что они попусту тратят учебные часы.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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