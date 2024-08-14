Названы наименее конкурентные профессии в Тюменской области

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Токарь и дворник являются наименее конкурентными профессиями в нашем регионе. На одно предложение о работе приходится 0,7 резюме. Чуть больший показатель конкурентности у таких специалистов, как врач, автослесарь и маляр. Об этом сообщают эксперты сервиса hh.ru.
— Так же низкоконкурентны профессии врачей (0,9), маляров (1,3) и автослесарей (1,4), — указано в сообщении приложения hh.ru.
Напомним, стали известны самые денежные вакансии строительной сферы Тюменской области. В число самых востребованных специалистов вошли машинисты, на втором месте — разнорабочие, на третьем — инженеры-конструкторы.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменский психолог шокирована новыми школьными предметами. Специалист убеждена, что они попусту тратят учебные часы.