Названы наименее конкурентные профессии в Тюменской области

Токарь и дворник являются наименее конкурентными профессиями в нашем регионе. На одно предложение о работе приходится 0,7 резюме. Чуть больший показатель конкурентности у таких специалистов, как врач, автослесарь и маляр. Об этом сообщают эксперты сервиса hh.ru.