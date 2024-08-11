Известны самые денежные вакансии строительной сферы Тюменской области

Количество соискателей в сфере строительства демонстрирует положительную динамику: в июле было опубликовано 13 тысяч резюме, что на 27,6% превышает показатель за прошлый год. Однако разрыв между спросом и предложением сохраняется: на одну вакансию в сфере строительства в регионе сегодня приходится всего 2,9 активных резюме.