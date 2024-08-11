Известны самые денежные вакансии строительной сферы Тюменской области

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
По данным аналитиков hh.ru, в число самых востребованных специалистов вошли машинисты — доля этих вакансий составляет 13% от всего количества. На втором месте — разнорабочие (12%), на третьем — инженеры-конструкторы и инженеры ПТО (по 9% каждая специализация).
Количество соискателей в сфере строительства демонстрирует положительную динамику: в июле было опубликовано 13 тысяч резюме, что на 27,6% превышает показатель за прошлый год. Однако разрыв между спросом и предложением сохраняется: на одну вакансию в сфере строительства в регионе сегодня приходится всего 2,9 активных резюме.
Что касается зарплат, то лидерами в январе–июле 2024 года стали геодезисты со средней предлагаемой зарплатой 156,8 тысячи рублей. В топ-3 также вошли руководители строительного проекта (150 тысяч рублей) и машинисты (147,9 тысячи рублей). В целом по отрасли средняя предлагаемая зарплата составила 98,9 тысячи рублей, увеличившись на 12% за год.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили перечень самых непопулярных вакансий. В него вошли телеоператор, гончар, ихтиолог.