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В Тюменской области нашли очаг опасной оспы

В Тюменской области нашли очаг оспы. Ожидается введение карантина

14 августа 2024, 10:30
Фото: 1MI

В Тюменской области нашли очаг опасной оспы

Очаг оспы овец и коз выявили в селе Менжинском Сладковского района Тюменской области. Проект постановления направлен на предупреждение распространения оспы.

Опасное инфекционное заболевание было выявлено в селе Менжинском Тюменской области. Проект постановления направлен на предупреждение распространения оспы на территории всего региона.

— Предлагается установить карантин с 14 августа на территории очага и неблагополучного пункта в радиусе двух километров от него, — говорится в документе проекта.

Ограничительные меры необходимы, поскольку оспа — особо опасное инфекционное заболевание.

В Тюменской области ввели карантин из-за бешеных животных
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области ввели карантин из-за бешеных животных. Об этом проинформировали в пресс-службе управления ветеринарии Тюменской области.

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