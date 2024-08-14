В Тюменской области нашли очаг оспы. Ожидается введение карантина

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Опасное инфекционное заболевание было выявлено в селе Менжинском Тюменской области. Проект постановления направлен на предупреждение распространения оспы на территории всего региона.
— Предлагается установить карантин с 14 августа на территории очага и неблагополучного пункта в радиусе двух километров от него, — говорится в документе проекта.
Ограничительные меры необходимы, поскольку оспа — особо опасное инфекционное заболевание.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области ввели карантин из-за бешеных животных. Об этом проинформировали в пресс-службе управления ветеринарии Тюменской области.