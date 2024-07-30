В Тюменской области ввели карантин из-за бешеных животных

Таким образом, в селе Аромашево и поселке Кировский запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий (со скоплением животных, восприимчивых к вирусу). Кроме того, запрещается отлов диких восприимчивых животных и вывоз их с территории населенного пункта.