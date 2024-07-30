nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

В Тюменской области ввели карантин из-за бешеных животных

В Тюменской области ввели карантин из-за бешеных животных

30 июля 2024, 11:57
Фото: 1MI
С 30 июля в части села Аромашево Аромашевского района и поселка Кировский Исетского района ввели карантин по бешенству животных. Об этом проинформировали в пресс-службе управления ветеринарии Тюменской области.

Карантин по бешенству животных в двух населенных пунктах Тюменской области ввели с сегодняшнего дня, 30 июля.

Отмечается, что при исследовании проб мертвых лисицы и собаки был обнаружен вирус бешенства. Его выявили сотрудники Тюменской областной ветеринарной лаборатории во время анализа.

Таким образом, в селе Аромашево и поселке Кировский запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий (со скоплением животных, восприимчивых к вирусу). Кроме того, запрещается отлов диких восприимчивых животных и вывоз их с территории населенного пункта.

Внештатный сотрудник: на заправке под Тобольском поселился медведь
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что на заправке под Тобольском поселился медведь. Его фотографируют и прикармливают проезжающие автомобилисты.

Читайте также:
Испытание для метеозависимых тюменцев. График магнитных бурь на август 2024 годаВ Тюмени взорвалась АЗС: что известно о случившемся?Вниманию водителей. Тюменские дороги накроет густой туман с плохой видимостью
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
Ссылка для бодрого старта. Чего ждать от нового главы Тобольска Петра Вагина?
Сегодня, 08:05
И как ездить с коляской?! Тюменские мамочки не могут уехать с Лесобазы без пересадки
Сегодня, 08:18
Прощание с ютубом. Чего ждать от начавшегося замедления видеохостинга?
Сегодня, 10:26
Испытание для метеозависимых тюменцев. График магнитных бурь на август 2024 года
Сегодня, 11:29
Могут начать глупеть? Как интеллект тюменцев связан с их доходами?
Сегодня, 05:59
Сразу трое жителей Тюменской области погибли в зоне СВО на Украине
Сегодня, 06:09