В Тюменской области ввели карантин из-за бешеных животных

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Карантин по бешенству животных в двух населенных пунктах Тюменской области ввели с сегодняшнего дня, 30 июля.
Отмечается, что при исследовании проб мертвых лисицы и собаки был обнаружен вирус бешенства. Его выявили сотрудники Тюменской областной ветеринарной лаборатории во время анализа.
Таким образом, в селе Аромашево и поселке Кировский запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий (со скоплением животных, восприимчивых к вирусу). Кроме того, запрещается отлов диких восприимчивых животных и вывоз их с территории населенного пункта.
Ранее «Наш город» писал о том, что на заправке под Тобольском поселился медведь. Его фотографируют и прикармливают проезжающие автомобилисты.