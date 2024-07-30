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Published Сегодня, 10:30

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Updated Сегодня, 10:33

Тюменские дороги накроет густой туман с плохой видимостью

Вниманию водителей. Тюменские дороги накроет густой туман с плохой видимостью

30 июля 2024, 10:30
Фото: 1MI

Тюменские дороги накроет густой туман с плохой видимостью

Завтра, 31 июля, в Тюменской области ожидается туман с видимостью, не превышающей 200 метров. Об этом информирует пресс-служба «Уралуправтодор».

В среду в Тюменской области видимость на дорогах из-за тумана ухудшится до 200 метров, сообщает Информационный центр Правительства Тюменской области со ссылкой на «Уралуправтодор».

— Внимание! Ночью и утром 31 июля на территории Тюменской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200 метров, — указано в сообщении.

Кроме того, завтра прогнозируется дождь. температура воздуха на территории региона составит +17…+25. Будет пасмурно и ветрено.

Будет пасмурно и туманно: вторник в Тюменской области будет дождливым
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Ранее «Наш город» писал о том, что вторник в Тюменской области выдастся дождливым. По прогнозам метеорологов, днем столбики термометров покажут +18…+23, в вечерние и ночные часы опустятся до +9…+14.

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