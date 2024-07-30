Вниманию водителей. Тюменские дороги накроет густой туман с плохой видимостью

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В среду в Тюменской области видимость на дорогах из-за тумана ухудшится до 200 метров, сообщает Информационный центр Правительства Тюменской области со ссылкой на «Уралуправтодор».
— Внимание! Ночью и утром 31 июля на территории Тюменской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200 метров, — указано в сообщении.
Кроме того, завтра прогнозируется дождь. температура воздуха на территории региона составит +17…+25. Будет пасмурно и ветрено.
Ранее «Наш город» писал о том, что вторник в Тюменской области выдастся дождливым. По прогнозам метеорологов, днем столбики термометров покажут +18…+23, в вечерние и ночные часы опустятся до +9…+14.