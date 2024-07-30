В Тюмени взорвалась АЗС: что известно о случившемся?

Выяснилось, что хлопок цистерны с пропаном, произошедший на АЗС «Кондор» на Московском тракте, был управляемым. По информации URA.RU со ссылкой на работника автомобильной заправочной станции, это были учения, а персонал лишь отрабатывал действия во время потенциальных ЧС.