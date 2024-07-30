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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Тюменцев напугал жуткий взрыв на АЗС

В Тюмени взорвалась АЗС: что известно о случившемся?

30 июля 2024, 10:55
Фото: 1MI

Тюменцев напугал жуткий взрыв на АЗС

Сегодня, 30 июля, жители Тюмени услышали хлопок на АЗС, находящейся на Московском тракте. Сначала раздался хлопок, а потом повалил дым, рассказали очевидцы. Что на самом деле что произошло на АЗС?

Выяснилось, что хлопок цистерны с пропаном, произошедший на АЗС «Кондор» на Московском тракте, был управляемым. По информации URA.RU со ссылкой на работника автомобильной заправочной станции, это были учения, а персонал лишь отрабатывал действия во время потенциальных ЧС.

— Все в штатном режиме, ничего у нас не произошло. МЧС рекомендует проводить такие учения — мы проводим. Вот, имитировали, залили из огнетушителей, теперь все отмываем, — прокомментировал работник станции.

Сотрудник станции также добавил, что учения прошли вполне успешно, пострадавших в результате отработки нет. Официальных комментариев от ГУ МЧС по Тюменской области пока не поступало.

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Ранее «Наш город» писал о том, что с пострадавшего от взрыва газа дома в Тобольске сняли режим ЧС. Из-за пожара, возникшего в результате взрыва, сильно пострадала крыша здания.

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