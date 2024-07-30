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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

График магнитных бурь на август 2024 года в Тюменской области

Испытание для метеозависимых тюменцев. График магнитных бурь на август 2024 года

30 июля 2024, 11:29
Фото: Изображение Midjourney

График магнитных бурь на август 2024 года в Тюменской области

Стал известен прогноз солнечной активности и геомагнитных возмущений на август 2024 года. Информация размещена на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По предварительной информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, весь август магнитосфера Земли будет относительно спокойной.

Пока о себе дает знать сильная магнитная буря, обрушившаяся на Тюменскую область еще 29 июля. Она будет влиять на магнитосферу вплоть до 1 августа. В этот день будут наблюдаться серьезные солнечные вспышки.

На графике магнитных бурь указано, что в течение практически всего августа геоудары составят от одного до двух баллов. Магнитное поле будет оставаться слабо возмущенным.

Новый геошторм наступит только 22 августа. Он продлится до конца месяца. С 25 по 26 августа будет бушевать мощная магнитная буря силой в пять-шесть баллов.

Стоит отметить, что прогноз может внезапно поменяться. А сами бури могут продолжаться в течение нескольких часов, а то и суток.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Как известно, магнитные бури — весьма неприятное явление. В это время у метеопатов может наблюдаться депрессия, апатия, раздражительность, быстрая смена настроения, обострение хронических болезней, повышение давления или нарушение сна.

Эксперты советуют не терпеть головную боль, пить обезболивающее, а также больше времени отдыхать и прогуливаться на свежем воздухе. Рекомендуется не злоупотреблять алкогольными напитками и курением. Стоит обязательно запастись необходимыми медикаментами, которые улучшат ваше состояние.

Напомним, в августе тюменцы смогут понаблюдать за удивительным звездопадом Персеиды. Его пиком астрономы считают две летние ночи — с 11 на 12 и с 12 на 13 августа.

Северное сияние озарит тюменское небо сегодня ночью
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Ранее «Наш город» писал о том, что северное сияние озарит тюменское небо сегодня ночью. Причиной его появления станет сильнейшая вспышка на Солнце, произошедшая в ночь с 28 на 29 июля.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Магнитные бури
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