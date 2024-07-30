Испытание для метеозависимых тюменцев. График магнитных бурь на август 2024 года

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
По предварительной информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, весь август магнитосфера Земли будет относительно спокойной.
Пока о себе дает знать сильная магнитная буря, обрушившаяся на Тюменскую область еще 29 июля. Она будет влиять на магнитосферу вплоть до 1 августа. В этот день будут наблюдаться серьезные солнечные вспышки.
На графике магнитных бурь указано, что в течение практически всего августа геоудары составят от одного до двух баллов. Магнитное поле будет оставаться слабо возмущенным.
Новый геошторм наступит только 22 августа. Он продлится до конца месяца. С 25 по 26 августа будет бушевать мощная магнитная буря силой в пять-шесть баллов.
Стоит отметить, что прогноз может внезапно поменяться. А сами бури могут продолжаться в течение нескольких часов, а то и суток.
Как известно, магнитные бури — весьма неприятное явление. В это время у метеопатов может наблюдаться депрессия, апатия, раздражительность, быстрая смена настроения, обострение хронических болезней, повышение давления или нарушение сна.
Эксперты советуют не терпеть головную боль, пить обезболивающее, а также больше времени отдыхать и прогуливаться на свежем воздухе. Рекомендуется не злоупотреблять алкогольными напитками и курением. Стоит обязательно запастись необходимыми медикаментами, которые улучшат ваше состояние.
Напомним, в августе тюменцы смогут понаблюдать за удивительным звездопадом Персеиды. Его пиком астрономы считают две летние ночи — с 11 на 12 и с 12 на 13 августа.
Ранее «Наш город» писал о том, что северное сияние озарит тюменское небо сегодня ночью. Причиной его появления станет сильнейшая вспышка на Солнце, произошедшая в ночь с 28 на 29 июля.