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Моор: 83% тюменцев положительно характеризуют межнациональные отношения

Моор: 83% тюменцев положительно характеризуют межнациональные отношения

14 августа 2024, 08:20
Фото: nashgorod.ru
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что 83% жителей положительно характеризуют межнациональные отношения в регионе. Об этом он рассказал журналистам на ежегодной пресс-конференции.

Однако по словам губернатора, этот показатель динамичен. Часто на него влияет то, как освещают какие-либо инциденты средства массовой информации.

«Журналисты часто „раздувают“ инциденты, пишут, что виновный в чем-либо человек приезжий, а потом оказывается, что он коренной житель Тюмени», — отметил Моор.
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Александр Моор также добавил, что наш регион исторически развивался, как территория с большим количеством национальностей людей, которые на ней проживают.

«Нет плохих национальностей — есть плохие люди», — заключил губернатор.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени силовики провели еще один рейд по соблюдению миграционного законодательства, полицейские прошли по самым основным скоплениям мигрантов в городе и проверили документы у всех подозрительных лиц.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Межнациональные конфликты#Межнациональные отношения
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