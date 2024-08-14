Моор: 83% тюменцев положительно характеризуют межнациональные отношения

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:22
Однако по словам губернатора, этот показатель динамичен. Часто на него влияет то, как освещают какие-либо инциденты средства массовой информации.
«Журналисты часто „раздувают“ инциденты, пишут, что виновный в чем-либо человек приезжий, а потом оказывается, что он коренной житель Тюмени», — отметил Моор.
Александр Моор также добавил, что наш регион исторически развивался, как территория с большим количеством национальностей людей, которые на ней проживают.
«Нет плохих национальностей — есть плохие люди», — заключил губернатор.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени силовики провели еще один рейд по соблюдению миграционного законодательства, полицейские прошли по самым основным скоплениям мигрантов в городе и проверили документы у всех подозрительных лиц.