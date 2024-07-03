Тюмень межнациональная: ночная перестрелка как апофеоз дружбы народов

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
В ночь со 2 на 3 июня у гипермаркета «Окей» заметили толпу людей, которая по разным оценкам состояла из 30-50 человек. Очевидцы говорят о том, что две противоборствующие группы выясняли отношения, дошло до драки и применения травматического оружия. На место приезжали врачи и правоохранители, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Однако по социальным сетям и СМИ молниеносно начала распространяться версия, что участники драки — представители «Русской Общины» и одной из местных диаспор. «Наш город» обратился к представителям действующих национальных организаций в городе и ни в одной эту версию не подтвердили.
«У нас осуждаются подобные выходки. Если бы дело касалось диаспоры, мы бы включились в решение вопроса, но наши люди такие не занимаются, здесь скорее всего решали вопросы просто какие-то хулиганы», — пояснил «Нашему городу» представитель армянской диаспоры в Тюменской области Бакур Агамонян.
На обвинение в участии в ночной драке отреагировали удивлением и в «Русской Общине», представителей организации удивило, что распространение информации об их причастности распространилось так быстро, ведь на деле община занимается совершенно иными делами — готовится к спортивному мероприятию с участием городской администрации.
«Неужели вы реально думаете, что параллельно с этим мы ещё успеваем свинью подкидывать в мечеть или ездить по ночам на стрелки? У нас даже активистов столько нет сколько там участвовало. Мы не являемся радикальным сообществом или „борцами с мигрантами“», — объяснили «Нашему городу» в организации.
Произошедшее также прокомментировали в правительстве Тюменской области, прояснив, что конфликт произошел на бытовой почве.
«Ночью у торгового центра „О’кей“ произошла драка. Свидетели в социальных сетях писали про стрельбу из травматического оружия. По предварительным данным, происшествие произошло на бытовой почве», — сообщили региональные власти.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, правоохранители устанавливают личности фигурантов происшествия. Источник редакции в силовых структурах указывает на то, что межнациональной основы в конфликте действительно нет. Но почему эта версия продолжает распространяться и люди не верят официальной информации?
Главной причиной подозрений в межнациональной подоплеке конфликта является напряженная обстановка, сложившаяся в Тюменской области. С того момента, как в прошлом году прошел «марш националистов», все чаше в инфополе стали всплывать примеры межнациональной розни.
Не все из них оказались объективными и обоснованными, однако некоторые проблемы отрицать невозможно.
Все чаще стала появляться информация о том, что на улице произошла драка или избиение на основе межнациональной розни. Например, именно так преподносилась стычка в Ново-Патрушева, произошедшая в октябре прошлого года, которую называли «кровавой бойней», в которой, якобы, участвовали гастарбайтеры. Однако на деле было установлено, что это бытовая ссора, начавшаяся со словесной перепалки, в которой серьезных травм никто не получил.
Но уже в этом году стало известно о происшествии с участием так называемой «бандой азербайджанцев». Подростки азербайджанского происхождения избивали детей и подростков, а происходящее снимали на камеру и выкладывали в социальные сети. Этот случай пытались объяснить «бытовухой», но дошло до уголовного дела. Сейчас двое подростков и один совершеннолетний, которых подозревают в избиениях, находятся в СИЗО. Было указано, что в суде также будет решаться вопрос и лишении гражданства.
Не так давно по Тюмени стали распространять плакаты экстремистского содержания, призывающие русских женщин рожать только от русских мужчин. А тюменкам, связывающим свою жизнь с иностранцами, в приписках к плакатам грозили смертной расправой. Источник редакции в силовых структурах подтвердил, что проявление экстремизма в это случае очевидно. По сей день по данному факту проводится проверка.
Однако и в этом случае все может быть не так просто, как кажется. Специалист в сфере международных отношений, политолог Максим Дерябин отметил, что произошедшее скорее провокация, чем реальный призыв.
«Очевидно, что позиция листовок основана на течение ультраправых. На самом деле это достаточно примитивный ход, для реального подобного выступления не так много оснований даже в реальных правых организациях. Я могу допустить, что это не распространение с целью проявления своей позиции, а чистая провокация», — предполагает эксперт.
Еще один жуткий инцидент произошел совсем недавно. У одной из местных мечетей были обнаружены свиные останки, в частности, головы. Однако на произошедшее в молитвенном доме отреагировали спокойно, ответив, что людей с проблемами достаточно много, как и тех, кто хочет прославиться такими поступками. А потому даже заявление в полицию по данному факту написал не было.
Этот эпизод эксперт в международных отношениях также считает провокацией, причем слишком излишне показной.
«Подобные инциденты происходят по всей стране. Не так давно в Москве на месте строительства новой мечети закопали голову свиньи. Но там хотя бы основа конфликта была, люди протестовали против строительства. В 2010-х годах такие эпизоды были частотны при распространении ультраправой позиции. Но эта выходка, как мне кажется, все же не выражение протеста, а попытка взбудоражить общественность», — говорит Дерябин.
По факту последних происшествий «Наш город» направил запрос в правительство Тюменской области, чтобы узнать позицию представителей власти.
Однако по социальным сетям уже разлетается версия, которая объединяет произошедшие в последнее время скандалы с противостоянием некой группы ультраправых русских и представителей одной из диаспор. Мол, первые начали активно проявлять свою позицию и столкнулись с сопротивлением. Однако инсайдеры в силовых структурах говорят о том, что эта версия пока не больше, чем слух, у которого нет оснований.
«Нет у нас пока признаков того, что в городе ведется какая-то борьба двух агрессивно настроенных националистических группировок. Такая эскалация конфликта больше напоминает попытку создать конфликт в обществе», — говорит инсайдер.
Вместе с тем юрист Павел Шадрин, работавший во времена национальных разборок 90-х годов, также рассказал «Нашему городу» о том, что на противостояние двух ОПГ происходящее не похоже. И главный признак этого — излишняя публичность и театральность.
«Так не действуют ультраправые. Чтобы люди с такими позициями ходили и заморачивались со свиными головами и что-то втихаря подкладывали, клеили листовки — да в жизни такого не было, они более радикально и агрессивно действуют. Обычно отправление свиных голов — знак бандитов. К тому же вспоминается, что свиную голову получали журналисты и политологи, высказывающиеся в положительном ключе о России в период СВО и осуждающие противника. Мне кажется, что здесь взаимосвязь окажется более явной», — рассуждает юрист.
Действительно, в 2023 году такие «подарки» получали известные сотрудники российских медиа. Некоторым даже угрожали смертной расправой.
Примечательно, что накал межнациональных конфликтов не только в Тюменской области, но и во всей России, связывают с политической обстановкой и попыткой разобщить страну изнутри. Близкий к силовым структурам источник подтвердил, что эта версия имеет право на существования и она учитывается в расследовании дел.
«В сети стало все больше попыток „раскачивания лодки“ в России на тему беспредела со стороны мигрантов. Вместе с тем эти истории требуют внимательного и осмотрительного подхода. Необходимо не допустить распространения межнациональной розни. Противник это тоже понимает и старается использовать обычные бытовые инфоповоды для нагрева ситуации», — обозначил инсайдер.
А потому конфликт может быть не так прост, как кажется. Известно, что проблема находится на контроле силовых структур. Правоохранителям еще предстоит распутать этот загадочный клубок последовательных и происшествий и притягиванием межнационального вопросы к некоторым бытовым конфликтам.