Тюмень межнациональная: ночная перестрелка как апофеоз дружбы народов

Но уже в этом году стало известно о происшествии с участием так называемой «бандой азербайджанцев». Подростки азербайджанского происхождения избивали детей и подростков, а происходящее снимали на камеру и выкладывали в социальные сети. Этот случай пытались объяснить «бытовухой», но дошло до уголовного дела. Сейчас двое подростков и один совершеннолетний, которых подозревают в избиениях, находятся в СИЗО. Было указано, что в суде также будет решаться вопрос и лишении гражданства.