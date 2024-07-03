Это была провокация! «Русская Община» рассказала о драке с перестрелкой в Тюмени

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Конфликт, произошедший минувшей ночью уже вышел за пределы региона и активно обсуждается по всей стане. Зачастую фигурантов драки с перестрелкой связывают с «Русской Общиной» и одной из тюменских диаспор. Источники СМИ говорят о том, что основание конфликта — распространение листовок с призывами рожать только от русский и подброшенные к тюменской мечети свиные головы.
Однако на деле представители «Русской Общины» были шокированы тем, как их притянули к этой истории.
«Мы сосредоточены на масштабном спортивном мероприятии. Для этого было проделано много работы с администрацией области, министерством спорта, муниципальной администрацией. Неужели вы реально думаете, что параллельно с этим мы ещё успеваем свинью подкидывать в мечеть или ездить по ночам на стрелки?», — сообщили «Нашему городу» в организации.
В общине отметили, что сообщество и так сейчас находится под пристальным наблюдением со стороны всех силовых структур и диаспор. К тому же представители не являются «борцами с мигрантами» или противниками представителей иных национальностей.
«Я немного поражаюсь, как наши региональные СМИ любят фантазировать и распространять фейки. У нас даже активистов столько нет сколько там участвовало. Судя по опыту других городов, уже были подобные провокации от незаменимых специалистов. Когда они покупали наклейки „Русской Общины“ и ездили стреляться. Потом сразу СМИ подхватывали историю, что бедных трудолюбивых мигрантов выследили и избили ультраправые общинники», — говорят в организации.
Отметим, что источники редакции в правоохранительных органах также указали на то, что ночное происшествие не связано с межнациональной рознью. Сейчас сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего и устанавливать личности фигурантов драки.