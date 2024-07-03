Это была провокация! «Русская Община» рассказала о драке с перестрелкой в Тюмени

Конфликт, произошедший минувшей ночью уже вышел за пределы региона и активно обсуждается по всей стане. Зачастую фигурантов драки с перестрелкой связывают с «Русской Общиной» и одной из тюменских диаспор. Источники СМИ говорят о том, что основание конфликта — распространение листовок с призывами рожать только от русский и подброшенные к тюменской мечети свиные головы.