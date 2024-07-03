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Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

«Русская община» рассказала о драке с перестрелкой в Тюмени.

Это была провокация! «Русская Община» рассказала о драке с перестрелкой в Тюмени

3 июля 2024, 05:19
Фото: 1MI
«Русская община» рассказала о драке с перестрелкой в Тюмени.

«Русская Община» рассказала о драке с перестрелкой в Тюмени

Тюмень шокировала жуткая массовая ночная драка с перестрелкой. В социальных сетях и СМИ распространяется информация о том, что так представители «Русской Общины» выясняли отношения с одной из местных диаспор. «Наш город» связался с представителями объединения и узнал подробности произошедшего.
Сюжет
Драка

Конфликт, произошедший минувшей ночью уже вышел за пределы региона и активно обсуждается по всей стане. Зачастую фигурантов драки с перестрелкой связывают с «Русской Общиной» и одной из тюменских диаспор. Источники СМИ говорят о том, что основание конфликта — распространение листовок с призывами рожать только от русский и подброшенные к тюменской мечети свиные головы.

Однако на деле представители «Русской Общины» были шокированы тем, как их притянули к этой истории.

«Мы сосредоточены на масштабном спортивном мероприятии. Для этого было проделано много работы с администрацией области, министерством спорта, муниципальной администрацией. Неужели вы реально думаете, что параллельно с этим мы ещё успеваем свинью подкидывать в мечеть или ездить по ночам на стрелки?», — сообщили «Нашему городу» в организации.

В общине отметили, что сообщество и так сейчас находится под пристальным наблюдением со стороны всех силовых структур и диаспор. К тому же представители не являются «борцами с мигрантами» или противниками представителей иных национальностей.

«Я немного поражаюсь, как наши региональные СМИ любят фантазировать и распространять фейки. У нас даже активистов столько нет сколько там участвовало. Судя по опыту других городов, уже были подобные провокации от незаменимых специалистов. Когда они покупали наклейки „Русской Общины“ и ездили стреляться. Потом сразу СМИ подхватывали историю, что бедных трудолюбивых мигрантов выследили и избили ультраправые общинники», — говорят в организации.

Отметим, что источники редакции в правоохранительных органах также указали на то, что ночное происшествие не связано с межнациональной рознью. Сейчас сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего и устанавливать личности фигурантов драки.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что произошло ночью у ТЦ «Окей» и кто первым достал пистолет.

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