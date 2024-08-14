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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

В Тюмени подорожало вторичное жилье

В Тюмени подорожало вторичное жилье

14 августа 2024, 11:14
Фото: 1MI
В Тюмени подорожало вторичное жилье, цены поднялись на 2,44 процента. Отмечается, что показатель изменился в июле в сравнении с июнем.

По информации экспертов Агентства недвижимости «Этажи», удельная цена предложения за июль этого года в среднем составила 121 732 рубля за квадратный метр. При этом по сравнению с предыдущим летним месяцем она увеличилась на 2,44%. В отчете также указано, что разница с прошлым годом составила +12,69%.

Самые дороги квартиры расположены в районе Ожогино, Европейского, Заречных микрорайонов и Тюменской слободы. В остальных районах Тюмени цены ниже.

Добавим, что стоимость квадрата в вышеуказанных местах доходит до 162 тысяч рублей. Это при средней цене по городу — 121 тысячи.

Напомним, продажи новостроек резко упали в Тюмени. Причиной резкого сокращения спроса на жилье в новых домах стала отмена программы льготной ипотеки.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области подешевело вторичное жилье. Данная тенденция наблюдается на протяжении последнего месяца.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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