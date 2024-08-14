В Тюмени подорожало вторичное жилье

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
По информации экспертов Агентства недвижимости «Этажи», удельная цена предложения за июль этого года в среднем составила 121 732 рубля за квадратный метр. При этом по сравнению с предыдущим летним месяцем она увеличилась на 2,44%. В отчете также указано, что разница с прошлым годом составила +12,69%.
Самые дороги квартиры расположены в районе Ожогино, Европейского, Заречных микрорайонов и Тюменской слободы. В остальных районах Тюмени цены ниже.
Добавим, что стоимость квадрата в вышеуказанных местах доходит до 162 тысяч рублей. Это при средней цене по городу — 121 тысячи.
Напомним, продажи новостроек резко упали в Тюмени. Причиной резкого сокращения спроса на жилье в новых домах стала отмена программы льготной ипотеки.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области подешевело вторичное жилье. Данная тенденция наблюдается на протяжении последнего месяца.