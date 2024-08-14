В Тюмени подорожало вторичное жилье

По информации экспертов Агентства недвижимости «Этажи», удельная цена предложения за июль этого года в среднем составила 121 732 рубля за квадратный метр. При этом по сравнению с предыдущим летним месяцем она увеличилась на 2,44%. В отчете также указано, что разница с прошлым годом составила +12,69%.