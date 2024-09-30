Еда невкусная, стекло битое, напитки мерзкие. Тюменцы жалуются на местные рестораны

Posted 30 сентября, 09:23
Published 30 сентября, 09:23
Modified 30 сентября, 12:02
Updated 30 сентября, 12:02
Как рассказал портал URA.RU со ссылкой на отзывы тюменцев в социальных сетях, хуже всего ситуация, как ни странно, в дорогих и известных ресторанах города. Так одна из посетительниц заметила, что на дне бокала с ее напитком оказался крупный кусок стекла.
В другом же баре, по словам посетителей подают прокисшие или испортившиеся напитки. Как правило, подают несвежее вино или пиво, на такую ситуацию наткнулись несколько тюменцев, после сообщения о пропавшем напитке официанту — его заменили на другой.
Также многие рассказывают о халатности и обмане со стороны работников ресторанов. Так, например, в некоторых заведениях посетители видели, как вино в заведениях продают из тетрапаков, при этом искусственно поднимая цену. В других же, подают салат с креветками без креветок, надеясь на то, что посетители будут готовы к таким неудобствам.
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