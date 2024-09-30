Еда невкусная, стекло битое, напитки мерзкие. Тюменцы жалуются на местные рестораны

Также многие рассказывают о халатности и обмане со стороны работников ресторанов. Так, например, в некоторых заведениях посетители видели, как вино в заведениях продают из тетрапаков, при этом искусственно поднимая цену. В других же, подают салат с креветками без креветок, надеясь на то, что посетители будут готовы к таким неудобствам.