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Posted 30 сентября, 09:23

Published 30 сентября, 09:23

Modified 30 сентября, 12:02

Updated 30 сентября, 12:02

Тюменцы в сети жалуются на местные рестораны

Еда невкусная, стекло битое, напитки мерзкие. Тюменцы жалуются на местные рестораны

30 сентября 2024, 09:23
Фото: 1MI

Тюменцы в сети жалуются на местные рестораны

Жители Тюмени начали массово жаловаться на сервис и качество городских ресторанов. Многие указывают на просроченную и невкусную еду, плохой сервис, а также стекло в бокалах с напитками.

Как рассказал портал URA.RU со ссылкой на отзывы тюменцев в социальных сетях, хуже всего ситуация, как ни странно, в дорогих и известных ресторанах города. Так одна из посетительниц заметила, что на дне бокала с ее напитком оказался крупный кусок стекла.

В другом же баре, по словам посетителей подают прокисшие или испортившиеся напитки. Как правило, подают несвежее вино или пиво, на такую ситуацию наткнулись несколько тюменцев, после сообщения о пропавшем напитке официанту — его заменили на другой.

Также многие рассказывают о халатности и обмане со стороны работников ресторанов. Так, например, в некоторых заведениях посетители видели, как вино в заведениях продают из тетрапаков, при этом искусственно поднимая цену. В других же, подают салат с креветками без креветок, надеясь на то, что посетители будут готовы к таким неудобствам.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени рестораны вошли в шорт-лист премии WhereToEat.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Рестораны#Ресторан#Ресторанный бизнес
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