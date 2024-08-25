Бесплатной воды не ждите: в Тюмени не будут устанавливать питьевые фонтанчики

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменской деревни Луговая около месяца жили без питьевой воды. В муниципалитете в июле этого года был прекращен подвоз вследствие роста цен на воду. В настоящее время по данному факту проводит проверку СУ СК по Тюменской области. Ее ход находится под контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина.