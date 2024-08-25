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Власти Тюмени не будут устанавливать в лесопарках фонтанчики с бесплатной водой

Бесплатной воды не ждите: в Тюмени не будут устанавливать питьевые фонтанчики

25 августа 2024, 10:48
Фото: 1MI

Власти Тюмени не будут устанавливать в лесопарках фонтанчики с бесплатной водой

Власти Тюмени отказались устанавливать в лесопарках «Затюменский» и «Гилевской роще» фонтанчики с бесплатной питьевой водой. С данной инициативой в мэрию ранее обратился местный общественный деятель Аркадий Каюгин.

По словам общественника, на днях он получил ответ от властей, в котором было указано, что оборудование лесопарков бесплатными питьевыми фонтанчиками требует существенных затрат. Так как необходимо строительство дополнительных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Кроме того, финансовые средства необходимы на выполнение мероприятий по обслуживанию данного оборудования.

Фото: ВК Аркадий Каюгин
«Регулярное выполнение ремонтных работ по техническому обслуживанию питьевых фонтанчиков и инженерных сетей может оказать негативное влияние на окружающую среду. Неконтролируемый разбор воды жителями может привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний», — указано в ответе мэрии.

Также отмечено, что в настоящее время у населения отсутствует массовая потребность в фонтанчиках с питьевой водой — на территории лесопарков «Затюменский» и «Гилевской рощи» работают торговые объекты по продаже питьевой воды. Соответственно установка фонтанчиков нецелесообразна.

«Очень жаль. Тюмень могла бы стать не только городом с одной из лучших сетей бесплатных общественных туалетов, но и городом с бесплатной питьевой водой в общественных местах», — отметил общественник Каюгин.
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Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменской деревни Луговая около месяца жили без питьевой воды. В муниципалитете в июле этого года был прекращен подвоз вследствие роста цен на воду. В настоящее время по данному факту проводит проверку СУ СК по Тюменской области. Ее ход находится под контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Вода#Фонтан#Парк#Питьевая вода
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