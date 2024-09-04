В тюменской Зареке построят детскую площадку за 20 млн

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Published Сегодня, 03:56
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Как следует из документов, размещенных в открытом доступе, благоустройство территори общего пользования пройдет по адресу: Муравленко, 19. Начальная стоимость контракта 19,8 миллионов рублей.
Подрядчику предстоит установить лавочки, светильники, прорезининое покрытие. Из развлечений ребятам будут доступны горка, канатная дорога и качели.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на улице Моторостроителей появился новый бульвар. Общественное пространство посвящено 160-летию первого тюменского водовода.