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Published Сегодня, 03:56

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Updated Сегодня, 04:52

В тюменской Зареке построят детскую площадку за 20 млн

В тюменской Зареке построят детскую площадку за 20 млн

4 сентября 2024, 03:56
Фото: freepik.com
Почти 20 миллионов рублей тюменские власти готовы выделить на обустройство детской площадки в Заречной части города. Информация об этом размещена на портале «Госзакупок».

Как следует из документов, размещенных в открытом доступе, благоустройство территори общего пользования пройдет по адресу: Муравленко, 19. Начальная стоимость контракта 19,8 миллионов рублей.

Подрядчику предстоит установить лавочки, светильники, прорезининое покрытие. Из развлечений ребятам будут доступны горка, канатная дорога и качели.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на улице Моторостроителей появился новый бульвар. Общественное пространство посвящено 160-летию первого тюменского водовода.

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