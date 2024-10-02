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Posted 2 октября, 07:05

Published 2 октября, 07:05

Modified 2 октября, 07:07

Updated 2 октября, 07:07

Полицейские ищут эксгибициониста из тюменского парка

Полицейские ищут эксгибициониста из тюменского парка

2 октября 2024, 07:05
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Полиция
Полицейские разыскивают мужчину, которого горожане накануне заметили в полуголом виде в экопарке «Затюменский».
«Мужчина мастурбирует в общественном месте. Парк Затюменский», — сообщили в соцсетях горожане.

В УМВД рассказали, что сейчас разыскивают мужчину.

«По факту размещенной в социальных сетях информации проводится проверка. В ее рамках устанавливается личность мужчины и обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка», — цитирует ura.ru представителя полиции.
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Отметим, что это уже не первый случай, когда жители областной столице замечают в Затюменском мужчин, занимающихся онанизмом. Так, летом прошлого года горожане пожаловались на абсолютно голого мужчину.

#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Полиция#Парк
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