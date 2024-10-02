Полицейские ищут эксгибициониста из тюменского парка

Posted 2 октября, 07:05
Published 2 октября, 07:05
Modified 2 октября, 07:07
Updated 2 октября, 07:07
«Мужчина мастурбирует в общественном месте. Парк Затюменский», — сообщили в соцсетях горожане.
В УМВД рассказали, что сейчас разыскивают мужчину.
«По факту размещенной в социальных сетях информации проводится проверка. В ее рамках устанавливается личность мужчины и обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка», — цитирует ura.ru представителя полиции.
Отметим, что это уже не первый случай, когда жители областной столице замечают в Затюменском мужчин, занимающихся онанизмом. Так, летом прошлого года горожане пожаловались на абсолютно голого мужчину.
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