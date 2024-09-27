«Ваш муж тут бывает»: сотрудница тюменского мужского спа-салона рассказала о клиентах

Также она говорит о том, что молодые тюменцы часто пытаются завязать отношения с массажистками, говоря о возникновении влюбленности, а порою и о более серьезных чувствах. Однако девушка советует не рассчитывать на отношения с сотрудницами салонов, так как они редко выбирают себе партнеров среди клиентов.