«Ваш муж тут бывает»: сотрудница тюменского мужского спа-салона рассказала о клиентах

Posted 27 сентября, 07:08
Published 27 сентября, 07:08
Modified 27 сентября, 07:10
Updated 27 сентября, 07:10
Сотрудница одного из тюменских салонов Софья Румянцева (имя и фамилия изменены) уже несколько лет работает в сфере оказания интимных услуг. Однако всё это время типажи клиентов были очень схожими. Она выделила три основных типа клиентов, которые часто посещают мужские спа-салоны.
И первый из них — женатые мужчины с детьми, которые устали от семейных обязательств и хотят расслабиться. Такие мужчины особенно ценят разговоры после процедуры и часто делятся с массажистками семейными проблемами.
«Для них массаж — способ отвлечься от всего этого. Жена и детям дома постоянно что-то нужно, и мужчина устает. К тому же вскрываются межличностные проблемы, оказывается, что брак не так крепок, как может казаться. У мужчин копится много обид на жен, но они боятся их выражать, так как не хотят разрушать семью и причинять родным боль», — говорит Софья.
Сотрудница считает, что массажи в интимных салонах порою помогают сохранить брак, а сотрудницы часто дают неплохие советы, которые порою помогают наладить отношения в семье. Девушка говорит о том, что массажистки не пытаются увести мужей из семей, а обычно стараются помочь в ее сохранении.
«Возможно, ваш муж после работы или в выходные забегает к нам. И вместо того, что обиженно сидеть у телевизора, он счастливый приходит домой, и у него есть силы на решение внутренних проблем. Не благодарите», — хвастливо отмечает девушка.
По словам сотрудницы, среди клиентов есть и мужчины, жены которых знают об их «увлечении» и не осуждают супруга за это. Румянцева отмечает, что в салонах часто предлагают сеансы и для пар, которые могут помочь наладить семейную и интимную жизнь в паре.
Также в салон часто заваливаются компании молодых тюменцев, которые жаждут испытать новые ощущения. Среди них обычно несколько постоянных клиентов и парочка новых, которые стесняются, но все же пышут любопытством.
«Молодые часто бывают стеснительными, это очень мило. Они тоже любят поболтать после процедуры. Многие из них разочарованы в отношениях из-за девушки, разбившей им сердце. Но мы-то знаем, что они излечатся и позже найдут своего человека. Может быть, и перейдут в число тех, кто относится к первой категории», — говорит Румянцева.
Также она говорит о том, что молодые тюменцы часто пытаются завязать отношения с массажистками, говоря о возникновении влюбленности, а порою и о более серьезных чувствах. Однако девушка советует не рассчитывать на отношения с сотрудницами салонов, так как они редко выбирают себе партнеров среди клиентов.
«У нас личная жизнь обычно строго отделена от работы. К тому же эти пылкие чувства у мальчишек быстро проходят», — отмечает массажистка.
Софья говорит о том, что молодые парни в салоны приходят скорее всего из-за высоких потребностей и желания необычно их реализовать. Некоторые даже предлагают девушкам перейти к более близкому контакту, оданко на такие просьбы в салонах принято отвечать отказом.
Проходят за услугами в салоны также успешные и известные люди. Среди них бизнесмены, политики и руководители крупных компаний. Однако информацию о том, кто конкретно приходит в салон, разглашать сотрудницам запрещено, а потому визиты випов остаются тайной, запечатанной стенами спа-салона.
«Такие обычно приходят, чтобы расслабиться и забыть о проблемах на работе. Многие думают, что большие деньги зарабатываются ими очень просто, но это не так. Практика показывает, что очень серьезные, образованные и трудолюбивые люди. Вот они не очень любят разговаривать после сеанса и воспринимают поход на массаж исключительно как услугу, а нас как предоставителей этой услуги. Просто бизнес», — делится массажистка.
Если сравнивать соотношение типажей гостей в салонах, то чаще всего в салон приходят разочарованные мужья, они составляют около 40% клиентов. В 35% случаев приходит молодежь и в 10% случаев успешные мужчины. Остальные 15%, по словам Румянцевой, это одинокие люди, мужчины в переходном и кризисном возрасте, а также те, кого в салон «затащили» товарищи.
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