Мигранты устроили стихийный рынок в нескольких метрах от мэрии Тюмени

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
«На каких основаниях и с чьего попустительства в самом центре города процветает незаконная торговля в условиях полной антисанитарии людьми, не имеющими ни документов, ни медицинских книжек, и, в целом, абсолютно нелегальная?» — возмутились в социальных сетях тюменцы.
На опубликованных фото видно, что торговцы не стесняясь ведут свой бизнес. При этом, их совершенно не смущает то, что продажа ведется у оживленной проезжей части дороги, соответственно на товар летят пыль, грязь и прочее. Покупателей, по всей видимости, тоже — горожане отмечают, что у «торговых рядов» останавливаются прохожие и покупают фрукты-овощи.
«Люди выходят и торгуют в таких условиях не потому, что им не запрещают, а потому что покупают. Когда общество не будет покупать в таких условиях, они сами не будут торговать», — отметили тюменцы.
В администрации Тюмени заверили, что несанкционированной торговле им известно. На бизнесменов уже составлено 4 протокола об административном правонарушении. Также изъято порядка 200 килограммов фруктов и ягод. В настоящее время стихийный рынок ликвидирован.
«Проверки продолжатся. Однако, пока существует спрос — торговля будет продолжена и мы это понимаем! Результат возможен только тогда, когда горожане будут совместно с администрацией города решать этот вопрос и откажутся от сомнительной покупки на улице», — заявили в мэрии города.
Между тем, некоторые граждане предпочитают применять более радикальные меры для борьбы с уличными торговцами. И это даже не увеличенные кратно размеры штрафов — это порча товара и имущества бизнесменов. В минувшие выходные в Тюмени неизвестные подожгли ГАЗель, из которой велась незаконная уличная торговля. Вместе с автомобилем огнем был уничтожен и весь товар — хранившиеся в нем фрукты и овощи.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году выдворили около 1 тысячи иностранных граждан. За первое полугодие 2024 года регион по решению суда покинули более сотни мигрантов.