Мигранты устроили стихийный рынок в нескольких метрах от мэрии Тюмени

Между тем, некоторые граждане предпочитают применять более радикальные меры для борьбы с уличными торговцами. И это даже не увеличенные кратно размеры штрафов — это порча товара и имущества бизнесменов. В минувшие выходные в Тюмени неизвестные подожгли ГАЗель, из которой велась незаконная уличная торговля. Вместе с автомобилем огнем был уничтожен и весь товар — хранившиеся в нем фрукты и овощи.