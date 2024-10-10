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Posted 10 октября, 07:17

Published 10 октября, 07:17

Modified 10 октября, 07:19

Updated 10 октября, 07:19

Губернатор Тюменской области Моор проведет прямую линию 22 октября

Губернатор Моор ответит на вопросы тюменцев в конце октября

10 октября 2024, 07:17
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Моор проведет прямую линию 22 октября

Сюжет
Касается каждого
Глава Тюменской области анонсировал проведение прямой линии в своих социальных сетях.
«22 октября проведу в своих аккаунтах в социальных сетях прямую линию и отвечу на вопросы жителей», — сообщил Александр Моор.

ТВ-трансляция состоится на телеканалах «Тюменское время», ОТР, «TVОЯ Тюмень», «Тобольское время», «Ишимское время» в 17:00. Направлять интересующие вопросы губернатору можно в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассниках» или по телефону на короткий номер 122.

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Напомним, последний раз губернатор Тюменской области Александр Моор проводил прямую линию с жителями региона в конце ноября 2023 года. Она стала рекордной по числу поступивших вопросов — тюменцы задали губернатору Моору более 1900 вопросов, касающихся сферы ЖКХ, строительства школ и детских садов, льготах, предоставляемых многодетным семьям и т. д.

Глава региона ответил на треть обращений. Продолжительность эфира тогда составила 1 час 45 минут.

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