Губернатор Моор ответит на вопросы тюменцев в конце октября

Posted 10 октября, 07:17
Published 10 октября, 07:17
Modified 10 октября, 07:19
Updated 10 октября, 07:19
«22 октября проведу в своих аккаунтах в социальных сетях прямую линию и отвечу на вопросы жителей», — сообщил Александр Моор.
ТВ-трансляция состоится на телеканалах «Тюменское время», ОТР, «TVОЯ Тюмень», «Тобольское время», «Ишимское время» в 17:00. Направлять интересующие вопросы губернатору можно в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассниках» или по телефону на короткий номер 122.
Напомним, последний раз губернатор Тюменской области Александр Моор проводил прямую линию с жителями региона в конце ноября 2023 года. Она стала рекордной по числу поступивших вопросов — тюменцы задали губернатору Моору более 1900 вопросов, касающихся сферы ЖКХ, строительства школ и детских садов, льготах, предоставляемых многодетным семьям и т. д.
Глава региона ответил на треть обращений. Продолжительность эфира тогда составила 1 час 45 минут.