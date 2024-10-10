Губернатор Моор ответит на вопросы тюменцев в конце октября

Напомним, последний раз губернатор Тюменской области Александр Моор проводил прямую линию с жителями региона в конце ноября 2023 года. Она стала рекордной по числу поступивших вопросов — тюменцы задали губернатору Моору более 1900 вопросов, касающихся сферы ЖКХ, строительства школ и детских садов, льготах, предоставляемых многодетным семьям и т. д.