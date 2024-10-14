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ХМАО

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2024
Преступники из ХМАО едут в Тюмень на «заработки»
В Тюменской области увеличивается уровень преступлений, совершенных жителями Ханты-Мансийского автономного округа.
14 октября, 04:42
Секс-туризм: жители Югры и Ямала едут в Тюмень за интим-услугами
Секс-туры в областную столицу пользуются популярностью у северян. Югорчан и ямальцев привлекает в Тюмени большой выбор проституток и низкие цены на их услуги. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
15 августа, 05:00
«Вы — настоящий патриот Югры»: Моор высказался о Наталье Комаровой
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил слова благодарности за многолетнее сотрудничество ушедшей в отставку Наталье Комаровой.
30 мая, 07:59
Полиция отказалась наказывать главу ХМАО за дискредитацию ВС РФ. Тюменец не сдается
Активист Юрий Рябцев написал жалобу на решение об отказе наказать губернатора ХМАО Наталью Комарову за дискредитацию армии. Он требует лингвистическую экспертизу и готов идти до конца.
27 апреля, 06:30
Компания, сорвавшая стройку обхода Тюмени, получила новый иск в ХМАО
С компании «Мострострой-11», которая зарегистрирована в Сургуте и сорвала срок завершения реконструкции обхода Тюмени, потребовали около 11 млн рублей.
26 апреля, 10:37
В большой Тюменской области начали массово проверять мигрантов
В регионах большой Тюменской области активно проверяют мигрантов. Об этом сообщается в телеграм-канале УМВД по ХМАО.
25 марта, 16:19
«Аж руки затряслись»: в Тюменской области экскаваторщик раскопал берлогу медведей
26 февраля, 14:37
2023
Тюменская область бьет рекорды по смертности младенцев
Регион стал рекордсменом «тюменской матрешки» по смертям детей в возрасте до года.
24 октября 2023, 14:38
«Дело на контроле Кремля»: полиция ответила на обвинение Комаровой в дискредитации ВС
УМВД России по Тюменской области зарегистрировало обращение тюменского общественника, обвинившего губернатора ХМАО Наталью Комарову в дискредитации ВС РФ. Сейчас правоохранители будут проводить проверку, после чего примут соответствующее решение.
16 октября 2023, 16:16
Деревню для мигрантов из Африки планируют построить в Тюменской области
Автор проекта ведет переговоры с губернатором ХМАО Комаровой.
24 августа 2023, 06:51
Бизнесмены из ХМАО скупают тюменскую недвижимость, чтобы открыть кафе и магазины
Квартиры в Тюмени раскупаются жителями северных ХМАО и ЯНАО, особенно востребованы спальные районы.
16 августа 2023, 10:06
Губернатор пожалуется Шойгу на издевательства над югорскими бойцами СВО
12 июля 2023, 05:35
Главы «тюменской матрешки» застраховали регионы от потрясений
Губернаторы регионов «тюменской матрешки» оформили страхование политической конструкции регионов от любых потрясений на дюжину лет вперед.
7 июля 2023, 06:34
Моор продемонстрировал свои отношения с губернатором ХМАО на публике. Видео
Глава нашего региона Александр Моор и губернатор Югры Наталья Комарова вальсировали в День России под песню «Россия — это мы» в Ханты-Мансийске.
12 июня 2023, 16:19
2022
Губернаторам «тюменской матрешки» дошли жалобы мобилизованных
3 ноября 2022, 06:19
Как кормят мобилизованных в Тюмени и других регионах страны
14 октября 2022, 05:56
Обучение на полигоне ТВВИКУ прошла ни одна тысяча мобилизовыанных
13 октября 2022, 09:30
Рекордный рост цен на недвижимость в Тюмени: риелторы не ждут падения спроса
12 октября 2022, 10:38
На полигоне ТВВИКУ военнослужащие тюменцы проходят тренировки по стрельбе и медицине
6 октября 2022, 10:44
Ямальские чиновники перестарались с обмундированием для мобилизованных
4 октября 2022, 01:14

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