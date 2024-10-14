Секс-туризм: жители Югры и Ямала едут в Тюмень за интим-услугами

Секс-туры в областную столицу пользуются популярностью у северян. Югорчан и ямальцев привлекает в Тюмени большой выбор проституток и низкие цены на их услуги. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.