На платный режим работы в Тюмени переведут еще три парковки

Posted 14 октября, 05:07
Published 14 октября, 05:07
Modified 14 октября, 05:09
Updated 14 октября, 05:09
По его словам, на улице Мельникайте на платный режим будут переведены машиноместа на участке от Республики до Тюменского индустриального университета. Какие участки перейдут на новый режим работы на Котовского и Фабричной не сообщается.
Известно, что платные парковочные зоны в Тюмени планируют устанавливать лишь в центральной части города — в спальных районах на платный режим паркинги переводить не будут, пишет DK.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 5 ноября на платный режим перейдут парковки на улицах Привокзальная, Первомайская и на Товарном шоссе. Всего на новый режим работы переведут около 600 машиномест.