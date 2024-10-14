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Posted 14 октября, 05:07

Published 14 октября, 05:07

Modified 14 октября, 05:09

Updated 14 октября, 05:09

В Тюмени на платный режим переведут парковки на Мельникайте и Котовского

На платный режим работы в Тюмени переведут еще три парковки

14 октября 2024, 05:07
Фото: 1MI

В Тюмени на платный режим переведут парковки на Мельникайте и Котовского

Платными в 2025 году станут паркинги на Мельникайте, Котовского и Фабричной. Об этом сообщил руководитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Евгений Сорокин.

По его словам, на улице Мельникайте на платный режим будут переведены машиноместа на участке от Республики до Тюменского индустриального университета. Какие участки перейдут на новый режим работы на Котовского и Фабричной не сообщается.

Известно, что платные парковочные зоны в Тюмени планируют устанавливать лишь в центральной части города — в спальных районах на платный режим паркинги переводить не будут, пишет DK.RU.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 5 ноября на платный режим перейдут парковки на улицах Привокзальная, Первомайская и на Товарном шоссе. Всего на новый режим работы переведут около 600 машиномест.

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